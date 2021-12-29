حصاد 2021.. مؤشرات إيجابية للصادرات الصناعية أبرزها كسر حاجز 30 مليار دولار

كتب إسلام سعيد

مؤشرات إيجابية للقطاع الصناعي والتجاري المصري خلال 2021 أبرزها اقتراب مصر من تحقيق مستهدفات جيدة لحجم التجارة الخارجية، وفيما يلي أبرز المعلومات عن حصاد الصادرات المصرية الصناعيه والسلعية خلال 2021.

-27 % زيادة في صادرات مصر السلعية خلال الـ 11 شهر الاولى من عام 2021.

-الصادرات تسجيل 29 مليار دولار في 11 شهر

-توقعات بوصول الصادرات إلي 31 مليار دولار خلال 2021

-6.9 مليار جنيه اجمالي المساندة التصديرية المقدمة لـ 1355 شركة انعكست على الصادرات

-فحص 266 ألف و289 رسالة بالرقابة على الصادرات والواردات

-التمثيل التجاري يوفر 1189 فرصة تصديرية تقدر قيمة أهمها بمليار و86 مليون دولار

-ترأس مصر لقمة الكوميسا خطوة جديدة نحو تعزيز علاقات تجارية مع اسواق القارة السمراء

-نجاح تصدير أولى شحنات الموسم الجديد للبرتقال المصري الى السوق البرازيلي

-تنفيذ 103 برنامج تدريبي لعدد 3103 متدرب في مجالات مزاولة التصدير والاستيراد ولوجستيات التصدير

وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت أن الصادرات المصرية نجحت خلال عام 2021 في تحقيق مؤشرات إيجابية حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ11 شهر الأولي من العام الحالي 29 مليار و87 مليون دولار مقارنة بنحو 22 مليار و868 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 27% بفارق 6 مليار و219 مليون دولار، لافتةً إلى انه من المتوقع أن تتخطى الصادرات المصرية حاجز الـ 31 مليار دولار مع ختام عام 2021، الأمر الذي يثبت قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام الماضي، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتي تؤثر بدورها على الاقتصاد المصري ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن.