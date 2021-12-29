حصاد 2021.. بإنشاء وتطوير مستشفيات ووحدات صحية بمليارات الجنيهات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن حصاد قطاع الصحة فى عام 2021، حيث تم دخول المحافظة لمنظومة التأمين الصحى الشامل إعتبارامن 1/7/2021، حيث تم تسليم مستشفى إسنا التخصصى بطاقة 196 سرير بعدد 13 عيادة خارجية، بالإضافة الى قسم الغسيل الكلوى المكون من 21 ماكينة والتي تخدم أكثر من 450 الف نسمة وبتكلفة مليار جنيه و33 مليون جنيه، وتم التشغيل التجريبى بشهر ديسمبر 2020 والإفتتاح الرئاسي بتاريخ فبراير 2021.

وأضاف المحافظة، فى بيان صحفى، أنه تم أيضاً تسليم مستشفى العديسات التخصصى الجديدة بطاقة 112 سرير وقسم الإستقبال والطواري وعدد 14 عيادة خارجية بتكلفة 700 مليون جنية، وتم التشغيل التجريبي للمستشفى والإفتتاح الرئاسي فى ديسمبر الجارى 2021، علماً بأنه ستكون ضمن المستشفيات المتخصصة فى الأطفال، وتمت التجهيزات والإنتهاء من محطة معالجة المياه الثلاثية بمنتصف يناير وتم الإستلام الإبتدائي فى 20 مايو 2019.

كما تم تطوير مستشفى إيزيس التخصصى بالبياضية، لتصبح مركز متكامل يقدم خدمات الأمومة والطفولة، ومستشفى متخصص فى النساء والولادة بطاقة 28 سرير وبتكلفة 239 مليون جنية، تم الإستلام الإبتدائي لها فى 15 نوفمبر 2020، وتم الإفتتاح الرئاسي فى ديسمبر 2021، وجارى العمل بتطوير مستشفى الأقصر الدولى بنسبة تنفيذ 96% مرحلة أولى، ونسبة 39% مرحلة ثانية وبتكلفة مليار و200 مليون جنيه، وتم نهو وتسليم 50 وحدة ومركز طبي من عدد 59 وحدة صحية بالمحافظة، وتم الإفتتاح الرئاسي لعدد 20 وحدة ومركز طبي بتاريخ فبراير 2021، وجاري تطوير مستشفى الكرنك الدولى – الأقصر العام – إنشاءات وتجهيزات بنسبة تنفيذ 100% للمبنى الإدارى وجاري التطوير بمبنى الإستقبال والموقع العام للمستشفى وبلغ عدد الأسرة 915 سرير و60 سرير استقبال و170 أسرة عناية مركزة وغرفة إفاقة 132 سرير، وغرف عمليات 60 غرفة و214 وحدة غسيل كلوى و187 حضانة مبتسرين،

وشملت إنجازات إدارة الطب الوقائى الخاصه بالتطعيمات ضد فيروس كورونا المستجد عن عام 2021، بإجمالى عدد السكان 1333309 مواطن وأكثر من 18 سنة بإجمالى 824140 مواطن، وبلغ ما تم تطعيمه جرعة أولي حتى اليوم 364328 مواطن، وماتم تطعيمه جرعة ثانية حتى اليوم 213668 مواطن، وبلغ إجمالى المطعمين بالجرعة الأولى والجرعة الثانية 577996 مواطن، وبلغ عدد من تم تطعيمها بالمجال السياحي 15700 مواطن من إجمالى 16500 مواطن، ومن تم تطعيمهم بالمصالح الحكومية 45542 مواطن من إجمالى 53555 مواطن، ومن تم تطعيمه بالمدارس الثانوية 3745 مواطن من إجمالى 55000 مواطن، وبلغ عدد من تم تطعيمهم بالقطاع الطبي 7255 مواطن من 8000 مواطن.