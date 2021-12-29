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حصاد أكاديمية البحث العلمى.. زيادة دعم البحث العلمى لـ600 مليون جنيه فى 2021

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 07:00 ص
حصاد أكاديمية البحث العلمى.. زيادة دعم البحث العلمى لـ600 مليون جنيه فى 2021 وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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حققت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية، حيث استطاعت الأكاديمية أن تحتل  المرتبة الأولى على مستوى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط والمرتبة 353 على مستوى العالم في مجال البحث العلمي طبقا لتصنيف سيماجو SCIMAGO.
 
وفى ظل اهتمام الرئيس السيسى بالبحث العلمى ومخرجاته تضاعف مؤشر دعم الدولة للبحث العلمى، حيث بلغ الدعم الذي تقدمه الدولة للأكاديمية 10 أضعاف خلال 7 سنوات، حيث كان الدعم 60 مليون جنيه في عام 2013، وأصبح الآن 600 مليون جنيه فى عام 2021.
 
وأكدت أكاديمية البحث العلمى أنه تم إطلاق برنامج لنقل التكنولوجيا بإجمالي لتمويل 300 مليون جنبه، ومن أبرز مخرجات البرنامج إنشاء 50 مكتبا لنقل التكنولوجيا، و33 حاضنة تكنولوجية، و17 تحالفا تكنولوجيا، وتخريج 160 شركة تكنولوجية ناشئة، وتوفير 1000 فرصة عمل، وتسجيل 35 براءة اختراع، ونشر 2000 ورقة علمية، وتصنيع محلى لأول جهاز تنفس صناعي مصرى.

أكاديمية البحث العلمى

اخبار مصر

التعليم العالى

محمود صقر

السيسى

البحث العلمى

اليوم السابع بلس

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