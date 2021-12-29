حسيت بالزلزال.. تفاصيل هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة والمحافظات

شعر المواطنين بأغلب أنحاء الجمهورية ، صباح اليوم بهزة أرضية ، فى الصباح الباكر ، حيث تداول عدد كبير من المواطنين تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد بشعورهم بهزة أرضية .
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الهزة الأرضية كما يلى :
- سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة صباح اليوم
- الهزة الأرضية كانت الساعة 7:15 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى
- الهزة كانت بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر
- مركز الهزة بالقرب من جزيرة كريت
- الهزة شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية
- الشبكة القومية للزلازل تعمل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر
- الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال
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