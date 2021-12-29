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حسيت بالزلزال.. تفاصيل هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة والمحافظات

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:05 م
حسيت بالزلزال.. تفاصيل هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة والمحافظات مقياس ريختر - أرشيفية
كتب محمود راغب

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شعر المواطنين بأغلب أنحاء الجمهورية ، صباح اليوم بهزة أرضية ، فى الصباح الباكر ، حيث تداول عدد كبير من المواطنين تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد بشعورهم بهزة أرضية .
 
وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الهزة الأرضية كما يلى : 
 
- سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة صباح اليوم 
 
- الهزة الأرضية كانت الساعة 7:15 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى
 
- الهزة كانت بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر
 
- مركز الهزة بالقرب من جزيرة كريت
 
- الهزة شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية
 
- الشبكة القومية للزلازل تعمل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر 
 
- الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال
 
  
 
 

البحوث الفلكية

معهد الفلك

هزه ارضيه

زلزال

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