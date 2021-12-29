حسيت بالزلزال.. تفاصيل هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة والمحافظات

كتب محمود راغب

شعر المواطنين بأغلب أنحاء الجمهورية ، صباح اليوم ب هزة أرضية ، فى الصباح الباكر ، حيث تداول عدد كبير من المواطنين تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعى تفيد بشعورهم بهزة أرضية .

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الهزة الأرضية كما يلى :

- سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل هزة صباح اليوم

- الهزة الأرضية كانت الساعة 7:15 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلى

- الهزة كانت بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر

- مركز الهزة بالقرب من جزيرة كريت

- الهزة شعر بها عدد من المواطنين ببعض المدن المصرية

- الشبكة القومية للزلازل تعمل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر

- الشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال