حبس المتهم بقتل زوجته وأولاده 4 أيام على ذمة التحقيقات فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أمرت النيابة العامة حبس المتهم بقتل زوجتة وأطفاله الثلاثة، بوضع السم لهم فى الطعام، بمدينة الواسطى، شمال محافظة بنى سويف ، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وأقدم زوج على التخلص من زوجتة، وأطفاله الثلاثة، بوضع السم لهم فى الطعام، بمدينة الواسطى، شمال محافظة بنى سويف، وكشفت التحقيقات، أن الزوج هو من تخلص من أولاده، وزوجته، فى واقعة وفاة سيدة، وأطفالها الثلاثة، بمحافظة بنى سويف اليوم الثلاثاء.

وبدأت نيابة مركز الواسطى، التحقيق مع زوج لاتهامة بقتل زوجته، وأطفاله الثلاثة، بوضع سم الفئران لهم ببنى سويف، لمروره بضائقة مالية.

وشيع المئات من أهالى مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف جثامين ام وثلاثة من أطفالها تفوا بسبب حلة محشى مسممة من جانبة امر المستشار مصطفى المتناوى المحامى العام بنى سويف انتداب فريق من النيابة مناظرة جثث سيدة وثلاثة من أطفالها فى محل الواقعة، وانتداب الطب الشرعى مع إجراء تحليل وفحص لمتحصلات وفضلات المعدة بالجثث الأربعة . لقي 4 من اسرة واحدة سيدة و3 اطفال مصرعهم، اثر اصابتهم باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، اخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوفاة 4 من اسرة واحدة سيدة و3 اطفال مصرعهم، اثر اصابتهم بادعاء تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة محشي بمنزلهم بمركز الواسطى .

وتوفيت سيدة عبدالمحسن سيد 54 سنة، وطه احمد طه 15 سنة، وأية احمد طه 9 سنوات، وعبدالرحمن احمد طه 5 سنوات، يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، شمال محافظة بني سويف.