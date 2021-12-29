حالة الطقس من الخميس 30 ديسمبر حتى 2 يناير المقبل.. إنفوجراف

توقعة هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظة مطروح، قد تكون خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز توقعات حالة الطقس خلال الفترة من 30 ديسمبر 2021 حتى 2 يناير 2022:

أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم الخميس شمالا وخفيفة بالوجه البحرى

حالة الطقس