حادث مأساوى.. ضابط أمريكى يصيب ابنه بـ"رصاصة فى الرأس".. اعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

حادث مأساوي شهدته مقاطعة أونسلو بولاية نورث كارولينا الأمريكية، حيث أطلق ضابط شرطة الرصاص بشكل خاطئ على رأس ابنه البالغ من العمر 15 عاماً بعد ظهر يوم الاثنين الماضي، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة نيويورك بوست اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية في الحادث الذي أسفر عن إصابة الابن بشكل بالغ، ولا يزال يصارع للبقاء على قيد الحياة.



وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن الضابط "مجهول الهوية" أطلق بطريق الخطأ رصاصة على رأس ابنه مما أدى إلى إصابات تهدد حياته.



وقالت الصحيفة، إن الحادث وقع في منزل بمقاطعة أونسلو، وقال المدعي العام إرني لي في بيان: "هذا حدث مأساوى، وهذه المسألة لا تزال قيد التحقيق من قبل مكتب شرطة مقاطعة أونسلو".



ووصف المدعي العام، إرني لي، إطلاق النار بأنه "حدث مأساوي"، وقد جرى نقل المراهق إلى مركز الصدمات البحرية في كامب ليجون ونُقل لاحقًا إلى مستشفى آخر، وقال لي في بيان، إن التحقيق جار، وإن "التقارير والبيانات والأدلة الأخرى من التحقيق ستقدم إلى هذا المكتب لتحديد الإجراءات - إن وجدت - التي ستتخذ".



والد المراهق ضابط في قسم شرطة جاكسونفيل بولاية نورث كارولينا، وقالت الوزارة إنها تتعاون مع تحقيق يقوده مكتب الشرطة، ولم يتضح ما إذا كان سيتم توجيه اتهامات في القضية أم لا.