جيل جديد..أكاديمية الشرطة تستقبل الطلبة الجدد للعام الدراسى الحالى(صور)

كتب محمود عبد الراضي

جيل جديد من طلبة كلية الشرطة يبدأ مشواره فى نيل شرف الإنضمام لهيئة الشرطة للقيام بمسئولياتهم فى حفظ أمن وإستقرار الوطن ، حيث إنتظم الطلاب الجدد المقبولين من "الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها ، وخريجى وخريجات الكليات المختلفة ، وحملة شهادة الليسانس فى الحقوق من الذكور والإناث" بكلية الشرطة للعام الدراسى الحالى 2021/2022 داخل كليتهم كأولى خطواتهم نحو تحمل المسئولية وحمل رسالة الآمن والأمان فى ربوع وطنهم الغالى ، ولعظم المسئولية الوطنية لجهاز الشرطة تجاه أمن الوطن والمواطنين فقد تم إختيار هؤلاء الطلاب وفقاً لمعايير محددة بهدف إنتقاء أفضل العناصر القادرة على الوفاء بتلك المهام ، تمهيداً لإعداد جيل جديد قادر على تحمل المسئولية الأمنية.

كان فى إستقبالهم قيادات أكاديمية الشرطة ، حيث استعدت الأكاديمية لهذا الإستقبال بوضع لافتات الترحيب ، كما عزفت موسيقات الشرطة المقطوعات الوطنية إحتفاءً بالطلبة الجدد .

وأعرب أهالى الطلبة الجدد عن فخرهم وإعتزازهم بإنضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقاً لأمن وأمان وإزدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.