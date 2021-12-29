جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص بمنطقة 15 مايو

عثر رجال الإدارة العامة لمباحث القاهرة على جثة شخص أسفل عقار سكني بمنطقة 15 مايو، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة إخطارا، بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة بمنطقة 15 مايو، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص على الأرض أسفل العقار ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران للوقوف على ملابسات الواقعة ، وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف غموض وملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق