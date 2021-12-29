اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جهاز الإحصاء بفلسطين: الاقتصاد سجل نموًا بنسبة 7% فى الربع الثالث من العام الجارى

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 04:00 ص
جهاز الإحصاء بفلسطين: الاقتصاد سجل نموًا بنسبة 7% فى الربع الثالث من العام الجارى فلسطين
اش ا

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أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، الثلاثاء، أن الاقتصاد الفلسطيني سجل نموًا بنسبة 7% في الربع الثالث من العام الجاري، على أساس سنوي.
وأضاف الجهاز - في بيان صحفي - أنه وفقًا للإحصاء، فتشير التقديرات الأولية بالأسعار الثابتة إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 7%، بالمقارنة مع الربع المناظر 2020، والتي تستثني أثر الموسمية، علمًا بأن سنة الأساس 2015.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الثالث من العام 2021، بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية 3.111 مليار دولار، وفي قطاع غزة 628 مليون دولار.
 

فلسطين

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