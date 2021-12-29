جبالى المراغى: عمال مصر يجددون تأييدهم المطلق للرئيس السيسى

كتب محمود راغب

قال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ورئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب ، إن مصر تعيش انطلاقة تنموية واسعة فى كافة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية لإقامة الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها وانطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وبعث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، ورئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ، خلال مؤتمر صحفى، بمقر اتحاد العمال، برقية تهنئة للرئيس السيسى بمناسبة العام الجديد، مؤكدا أن عمال مصر يجددون مبايعتهم وتأييدهم المطلق لقائد مصر صاحب المبادرات التاريخية نحو البناء والتقدم، مؤكدين أنهم سيظلون جنودا أوفياء في العمل وحريصون بكل إيمان مطلق على مواصلة العطاء والتصدي لكافة محاولات النيل بمقدرات الوطن وأمنه واستقراره.

وأكد جبالى المراغى: يتابع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر باهتمام بالغ ما تشهده مصر من نهضة تنموية شاملة تغطي خريطة المشروعات التنموية كل أرجاء محافظات مصر وعلى كل المستويات بفضل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية والتي كان آخرها افتتاح عددا من المشروعات في صعيد مصر والتي انفق عليها 1.1 تريليون جنيه لتطوير مدن وقرى الوجه القبلي وإنشاء مشروعات الطاقة الكهربائية التي تواكب الدول المتقدمة واعادة تطوير المشروعات الزراعية بتوشكي وافتتاح عدد من المصانع والكيانات الاقتصادية والخدمية المتنوعة .

وقال المراغى ، إن الاحتفال بقدوم عام ميلادي جديد يأتى تزامنا مع انطلاقه تاريخية غير مسبوقة ويعظم من دور عمال مصر في مرحلة التقدم والبناء والمشاركة الفاعلة بجانب القوات المسلحة والشرطة في تحقيق الأهداف والتصدي لكل المحاولات البائسة التي تستهدف الوطن وأمنه .

وتابع: وسيشهد هذا العام تعزيز العلاقات العمالية عربيا ودوليا ويكون للاتحاد العام لنقابات عمال مصر دور فاعل في العلاقات الأفريقية في ظل تولي مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة القمة الـ٢١ لدول الكوميسا باعتبار أن العمال الأفارقة شركاء أساسيون في تنفيذ استراتيجية التكامل الاقتصادي والتنموي إلى جانب تفعيل علاقاته مع الاتحادات والمنظمات الصديقة ودوره داخل منظمتي العمل العربي والدولية .

وفى ختام كلمته قال المراغى: باسم عمال مصر ومنظماتهم النقابية نجدد العهد والوفاء للرئيس عبد الفتاح السيسي متمنين لمصرنا الحبيبة دوام التوفيق والسداد" .











