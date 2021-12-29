تعرف على مشروعات "حياة كريمة " بقرية الحمام بمحافظة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف مركز ناصر، لمتابعة سير العمل في مشروعات "حياة كريمة"، وذلك بحضور المهندس أيمن نافع عضو لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، والمهندس خالد سعد رئيس فريق متابعة شركة دار الهندسة، والعميد أحمد عبد الفتاح رئيس جهاز تعمير ببني سويف، محمد جبر معاون المحافظ "منسق عام المبادرة ببني سويف" على يوسف رئيس مركز ناصر.

وتفقد نائب المحافظ سير العمل في مشروع المجمع الخدمي بالحمّام، ويشرف علي تنفيذه الجهاز المركزي للتعمير، ضمن 6 مجمعات خدمية جار إنشاؤها بقرى (دنديل، اشمنت، دلاص، بهبشين، بني عدي) فى إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصرى، حيث يضم المجمع (مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري) لتقديم العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى توفيراً للوقت والجهد والتيسير على مواطني تلك القرى.

كما تفقد نائب المحافظ سير العمل في مشروع إنشاء مجمع الحمّام الزراعي، والذى يضم "جمعية زراعية ووحدة بيطرية وإرشاد زراعي ومجمع لإنتاج وتصنيع الألبان"، وذلك ضمن 6 مجمعات زراعية يتم إنشاؤها بقرى (دلاص، بهبشين، بني عدي، اشمنت، دنديل) ، والتي يشرف على إنشائها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

وتضمنت الزيارة متابعة سير العمل في مشروع الصرف الصحي بمنشأة هديب والذي يتم تنفيذه بتكلفة تبلغ 20 مليون جنيه، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع الذي يتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد، وسيخدم أكثر من 6 آلاف نسمة بقريتي منشأة هديب وغيط البحارى.