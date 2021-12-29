اليوم السابع
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تعرف على الأوراق المطلوبة من المرشحين للكهنوت فى الكنيسة الأرثوذكسية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 07:00 ص
تعرف على الأوراق المطلوبة من المرشحين للكهنوت فى الكنيسة الأرثوذكسية كنيسة - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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اعتمد المجمع المقدس لائحة الكاهن يوم 20 يونيو 2013 بعد مناقشات استمرت 6 أشهر لتصير نافذة التطبيق بعد 15 من اعتمادها، وتطبق فى جميع الكنائس فى مصر والمهجر.

وخلال السطور التالية ننشر الأوراق والمستندات التى يقدمها المرشح لإثبات توافر الشروط المطلوبة وتحتفظ بها لجنة تقييم المرشحين فى ملف خاص بالمرشح وتشمل:

1-  صورة بطاقة الرقم القومى "أو جواز السفر" على أن تكون سارية، مع الإطلاع على الأصل.

2- مستخرج رسمى من شهادة الميلاد.

3- صورة من عقد الزواج.

4- أصل المؤهل الدراسى أو مستخرج رسمى منه.

5-  شهادة تحديد الموقف من التجنيد.

6- أصل الصحيفة الجنائية على ألا يكون قد مضى على استخراجها أكثر من شهر من تاريخ تقديمها ويحق للرئاسة الدينية الاستثناء من هذا الشرط.

7-  قرار المجلس الطبى (عضوى) معتمد من مراكز طبية تحددها البطريركية أو الإيبارشية.

8قرار المجلس الطبى (نفسى) معتمد من مراكز طبية تحددها البطريركية أو الإيبارشية.

9تزكية أب الاعتراف.

10- تزكية الآباء كهنة الكنيسة المرشح للخدمة فيها.

11. إقرار بموافقة زوجة المرشح للكهنوت على سيامة زوجها.

12. إقرار من المرشح ألا يكون واقعا تحت حرم كنسى بشهادة تقدم من المجلس الإكليريكى الفرعى.

13. إقرار مالى.

14. استمارة الترشح وتتضمن شروط الترشح والإقرارات الواجب التوقيع عليها.

- إقرار من المرشح بحسن السيرة في المعاملات المالية.

- إقرار من المرشح بألا يمتهن عملا آخر بخلاف العمل الكهنوتى.

- إقرار من المرشح بالالتزام بضوابط العمل الكهنوتى والمحاذير كما تم توضيحها فى المادة السابعة من هذه اللائحة.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كاهن الكنيسه

مسائله الكاهن

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