تعرف على أسعار البرتقال واليوسفى بمزارع تفهنا العزب بالغربية عاصمة البرتقال

الغربية محمد طارق

ينشر " اليوم السابع " أسعار البرتقال واليوسفي بمزارع قرية تفهنا العزب التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية ، وآلتي أطلق عليها لقب " عاصمة البرتقال " كونها أحد أكبر القري التي تقوم بزراعة الموالح وتصديرها بجانب تغطية احتياجات السوق المحلي .



وقال كامل العطار أحدٍ اصحاب المزارع أن سعر البرتقال البلدى يتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال السكرى يتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات، وسعر البرتقال ابو سره يتراوح بين 3 إلى 4 جنيهات، وسعر اليوسفى يتراوح بين 2 إلى 3 جنيهات مثل العام الماضى.



وأضاف أنه القرية تنتج كميات كبيرة جدا يصدر جزء كبير منها الي جميع دول العالم ، مشيرًا الي انه ينصح صغار المزارعين بعدم زيادة كميات الرى لأنها قد تتسبب فى انفصال القشرة وانتفاخ الثمار كما فى اليوسفى البلدى، كما تساعد على سقوط الثمار ولذلك تطول الفترات بين كل رى وأخرى فى أشهر الخريف وتصل لكل أسبوعين أو شهر حسب الحاجة .



اراضى الموالح بالغربية



الغربية الأن



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برتقال الغربية



جانب من زراعات الموالح



جانب من زراعات الموالح بالغربية



جانب من زراعة الموالح



جانب من زراعة الموالح بالغربية