تداول 2278 طن بضائع و419 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

كتب رضا حبيشى

شهدت موانئ البحر الاحمر تداول 2278 طن بضائع عامة ومتنوعة و419 شاحنة و 80 سيارة ملاكي، وشملت حركة الصادرات 518 طن بضائع عامة و 115 شاحنة و 6 ملاكي.

شملت حركة الواردات 1760 طن بضائع عامة و 304 شاحنة و74 ملاكي ويتواجد 11 سفن علي ارصفة الموانئ.

وغادر ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 94 شاحنة و 4 ملاكي وتم استقبال السفينة الحرية بحمولة 78 شاحنة و 58 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 95 شاحنة و 16 ملاكي والسفينة امل بحمولة 60 شاحنة.

كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 71 شاحنة بحمولة 1760 طن وتصدير 21 شاحنة بحمولة 518 طن و 2 ملاكي.