اليوم السابع
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تداول 2278 طن بضائع و419 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:49 ص
تداول 2278 طن بضائع و419 شاحنة بموانئ البحر الأحمر ميناء نوبيع - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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شهدت موانئ البحر الاحمر تداول  2278 طن بضائع عامة ومتنوعة  و419 شاحنة و 80 سيارة ملاكي،  وشملت حركة الصادرات 518 طن  بضائع عامة و 115 شاحنة و 6 ملاكي.
 
شملت حركة الواردات 1760 طن بضائع عامة و 304 شاحنة   و74 ملاكي ويتواجد 11  سفن علي ارصفة الموانئ.
وغادر ميناء سفاجا السفينة امل بحمولة 94 شاحنة و 4 ملاكي وتم استقبال السفينة الحرية بحمولة 78 شاحنة و 58 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 95 شاحنة و 16 ملاكي والسفينة امل بحمولة 60 شاحنة.
 
كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء  حيث تم استقبال 71 شاحنة بحمولة 1760 طن وتصدير 21 شاحنة بحمولة 518 طن و 2 ملاكي.

ميناء نويبع

ميناء سفاجا

موانى البحر الاحمر

السفن

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