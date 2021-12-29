تأجيل محاكمة 22 إخوانيا بتهمة قتل مواطن وتعذيب آخر لجلسة 17 يناير

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة 22 متهما من عناصر الجماعة الإرهابية فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، لاتهامهم بقتل مواطن وخطف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا منهم أن المجنى عليهما أرشدا قوات الأمن على عناصر الجماعة الإرهابية، لجلسة 17 يناير لحضور المتهمين.

اتهمت النيابة العامة 22 متهما من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، فى القضية رقم 840 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا والمقيدة برقم 777 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ، والتى جاءت أحداثها على أثر فض اعتصامى رابعة والنهضة، وقتل المتهمون مواطنا وخطفوا واحتجزوا آخر لتعذيبه، اعتقادا منهم أنهما أرشدا قوات الأمن عن عناصر الجماعة.