تأجيل محاكمة متهم بقضية أنصار بيت المقدس إلى الغد

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد حماد، تأجيل إعادة محاكمة المتهم أحمد مصباح في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس" لجلسة غدا لحضور المتهم من محبسه.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم والدكتور علي عمارة ومحمود زيدان، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.