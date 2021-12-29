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تأجيل دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها بسبب فيلا لـ26 يناير

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:13 ص
تأجيل دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها بسبب فيلا لـ26 يناير رشوان توفيق - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم، الأربعاء، تأجيل الدعوى المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق تطالب فيها ببطلان عقد بيع الفنان رشوان توفيق فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها لجلسة 26 يناير المقبل.
 
وأقامت آية رشوان توفيق، دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة.
 
وقالت "آية" في دعواها رقم 3484 لسنة 2021 مختصمة والدها وشقيقتها "هبة" إن تمتلك قطعة أرض مساحتها 699 مترًا من جهاز تنمية 6 أكتوبر وبنت عليها فيلا.
 
أضافت أنها حررت لوالدها رشوان توفيق توكيلًا رسميًا شاملًا، تبين أنه استغله بإبرام عقد ابتدائي للفيلا وقطعة الأرض موضوع الدعوى باسم الطالبة وبصفته وكيلا عنها للمعلن إليها الثانية مقابل 5 ملايين جنيه وتوقيعه على العقد بصفته طرف أول دون علمها.
 
 
كانت آية رشوان توفيق أقامت دعوتين أخرتين ضد والدها؛ الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له بجلسة 1 يناير، أمَّا الثانية فتطالب ببطلان عقد قسمة "شاليهات" مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء.

رشوان توفيق

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