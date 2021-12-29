بلينكن يلتقى الرئيس الأوكرانى.. ويؤكد دعم واشنطن لاستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها

كتب أحمد عرفة

التقى وزير الخارجية الأمريكي، أنتونى بلينكن، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حيث أكد له دعم الولايات المتحدة الأمريكية لاستقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق سحبت روسيا أكثر من 10 الاف جندي من الحدود الأوكرانية بينما تستعد للدخول في مناقشات أمنية مع إدارة بايدن في العام الجديد من المقرر عقدها في 10 يناير، وقال الجيش الروسي إن القوات عادت إلى قواعدها الدائمة بعد مشاركتها في "تدريبات استمرت شهورا" بالقرب من الحدود.

ونقلت انترفاكس عن الجيش قوله: "تم الانتهاء من مرحلة التنسيق القتالي للفرق والأطقم القتالية والفرق في الوحدات الآلية ... وسيسير أكثر من 10.000 جندي عسكري ... نحو انتشارهم الدائم من أراضي منطقة تدريبات الأسلحة المشتركة" .

شعرت الدول الغربية بالقلق خلال الأشهر القليلة الماضية بشأن زيادة القوات ، التي بلغ مجموعها حوالي 100 الف جندي في ذروتها في نوفمبر، وبدأت بعض الدول في التحذير من أن روسيا قد تكون في منتصف الاستعداد لغزو أوكرانيا بطريقة مماثلة لضمها لشبه جزيرة القرم في عام 2014.