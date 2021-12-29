بريطانيا: 916 حالة إصابة بكورونا دخلت المستشفى آخر 24 ساعة

كتب أحمد عرفة

أعلنت بريطانيا عن أن عدد حالات كورونا التي أدخلت المستشفيات في الـ24 ساعة الماضية 916 حالة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكدت الحكومة في المملكة المتحدة إنها تراقب عن كثب أحدث بيانات كورونا، حيث استمرت حالات الإصابة بالفيروس فى الارتفاع بمعظم أنحاء البلاد، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

وأظهرت الأرقام الحكومية، أن هناك أكثر من 129 ألف حالة جديدة حتى الساعة 9 صباح الثلاثاء - على الرغم من أن البيانات كانت غير مكتملة بسبب عطلة عيد الميلاد مع عدم وجود أرقام لاسكتلندا أو أيرلندا الشمالية وفى إنجلترا، وكان هناك 9546 شخصًا فى المستشفى مصابين بالمرض بزيادة 38 % عن الأسبوع السابق وأعلى إجمالى منذ بداية مارس.

تأتى الأرقام بعد أن قالت الحكومة إنه لن تكون هناك قيود جديدة فى إنجلترا قبل العام الجديد مما يضعها على خلاف مع أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية التي وضعت جميعها ضوابط إضافية بعد عيد الميلاد.