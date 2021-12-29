اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 07:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا: 916 حالة إصابة بكورونا دخلت المستشفى آخر 24 ساعة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 06:48 م
بريطانيا: 916 حالة إصابة بكورونا دخلت المستشفى آخر 24 ساعة كورونا - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت بريطانيا عن أن عدد حالات كورونا التي أدخلت المستشفيات في الـ24 ساعة الماضية 916 حالة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكدت الحكومة في المملكة المتحدة إنها تراقب عن كثب أحدث بيانات كورونا، حيث استمرت حالات الإصابة بالفيروس فى الارتفاع بمعظم أنحاء البلاد، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

وأظهرت الأرقام الحكومية، أن هناك أكثر من 129 ألف حالة جديدة حتى الساعة 9 صباح الثلاثاء - على الرغم من أن البيانات كانت غير مكتملة بسبب عطلة عيد الميلاد مع عدم وجود أرقام لاسكتلندا أو أيرلندا الشمالية وفى إنجلترا، وكان هناك 9546 شخصًا فى المستشفى مصابين بالمرض بزيادة 38 % عن الأسبوع السابق وأعلى إجمالى منذ بداية مارس.

تأتى الأرقام بعد أن قالت الحكومة إنه لن تكون هناك قيود جديدة فى إنجلترا قبل العام الجديد مما يضعها على خلاف مع أسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية التي وضعت جميعها ضوابط إضافية بعد عيد الميلاد.


بريطانيا

كورونا

إصابات

ازمه كورونا

اخر الاخبار

اصابات كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة