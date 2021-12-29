اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:56 م
أكرم القصاص
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انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة ونجاة قائدها بقنا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 12:56 م
انقلاب سيارة ملاكى فى ترعة ونجاة قائدها بقنا انقلاب سيارة في ترعة الشيخ حسين
قنا صابر سعيد

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شهد طريق الشيخ حسين نقادة في قنا، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة ملاكي في ترعة جانبية بعد اختلال عجلة القيادة ونجاة سائقها.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، يفيد انقلاب سيارة ملاكي بطريق الشيخ حسين في نقادة جنوب محافظة قنا، ونجاة قائدها. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

كانت قد عثرت الأجهزة الأمنية بقنا على جثة مجهولة الهوية ومحترقة بنجع حمادي شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد العثور على جثة شخص ملقاة بطريق ومحترقة بقرية في نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.


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