وقال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الجلسة أن تلك المرحلة الإيجابية التي تعيشها الكويت حاليا هي من أهم متطلبات مراحل التنمية والإنجاز للوطن، مشيرا إلى مبادرة أمير البلاد في العفو عن بعض أبناء الشعب الكويتى التى من شأنها تهيئة وخلق الأجواء الكفيلة بدفع مسيرة البناء والتنمية وتوحيد الجهود لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف الميادين، داعيا إلى العمل كفريق واحد لتحقيق ما يتطلع إليه أهل الكويت من آمال مستحقة وطموحات مشروعة، مشيرا إلى مرتكزات برنامج العمل الحكومي المقترح فى المرحلة المقبلة.



وخلال الجلسة قدم وزير الصحة الدكتور خالد مهوس سليمان السعيد عرضا مرئيا حول آخر تطورات الوضع الصحي في الكويت والتفاصيل المتعلقة بالإحصائيات الخاصة بأعداد حالات الإصابة والشفاء والوفاه وبالإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة للحد من تفشي انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون).



ودعا مجلس الوزراء مجددا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة استمرار تطبيق الاشتراطات الصحية والتي من أبرزها لبس الكمامة واستكمال جرعات التطعيم باللقاح المضاد للفيروس لمحاصرة انتشار الوباء.



واعتمد مجلس الوزراء نقل تبعية بعض الهيئات والمؤسسات وتشكيل اللجان الوزارية الدائمة بمجلس الوزراء وتشكيل المجالس واللجان العليا تمهيدا لمباشرة كل منها الاختصاصات والمهام المنوطة بها.