الهلال الأحمر الكويتى: الوضع الإنسانى المتردى فى اليمن "يحتاج إلى وقفة دولية شاملة"

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أكد المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي عبدالرحمن العون مساء الثلاثاء أن الوضع الإنساني المتردي في اليمن "يحتاج إلى وقفة شاملة ليس من الهيئات الإغاثية الكويتية والخليجية فقط، بل من جميع المنظمات الإغاثية الدولية" لتخفيف المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يعيشها اليمنيون وخصوصا النازحون منهم بأعداد كبيرة في محافظة (مأرب) وفي (تعز) و(شبوة).

وأشار إلى أن الجمعية ستواصل تدخلاتها الإنسانية في اليمن لتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين الذين يعيشون وضعا إنسانيا متدهورا خصوصا في محافظة (مأرب) المكتظة بالنازحين.

وقال العون - في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الكويتية - إن الجمعية ستعزز من استجابتها الإنسانية وستكثف جهودها المستقبلية للاهتمام بمشاريع المياه ورفع مستوى المعيشة للنازحين إضافة للاستمرار في مشاريعها السابقة في قطاعات الصحة والتعليم ورعاية الأيتام.