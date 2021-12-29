اليوم السابع
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الكنيسة الأرثوذكسية تشهد رسامات شماسية بإيبارشية طما.. صور

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 11:08 ص
الكنيسة الأرثوذكسية تشهد رسامات شماسية بإيبارشية طما.. صور رسامة شمامسة
كتب: محمد الأحمدى

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صلى الأنبا إسحق أسقف طما، القداس الإلهى، بدير القمص يسى ميخائيل فى طما، وعقب صلاة الصلح رسم نيافته 5 من أبناء الإيبارشية فى رتبة إيبدياكون، واثنين آخرين فى رتبة أغنسطس.

 وكان الأنبا بيمن أسقف إيبارشية قوص ونقاده، صلى قداس عيد القديس الأنبا بيمن المعترف في كاتدرائية أول الشهداء إسطفانوس بقوص، وخلاله رسم 48 من الدارسين بمدرسة الشهيد إسطفانوس للشمامسة بمطرانية قوص، شمامسة، برتبة إبصالتس.

ودشن نيافته كذلك المعمودية الجديدة للكنيسة وبعض الأيقونات، وشارك في الصلوات الآباء كهنة قوص.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني كان قد دشن مذابح الكاتدرائية ذاتها، وسيامة كهنة للخدمة بالإيبارشية، خلال زيارة قداسته الأولى للصعيد في يناير عام 2016

جانب من رسامة الشماسية
جانب من رسامة الشماسية

رسامة شماسية
رسامة شماسية

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ايبارشيه طما

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