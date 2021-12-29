الكشف على 4322 مواطنا خلال قافلة جامعة المنصورة بالوادى الجديد

اختتمت قافلة جامعة المنصورة "جسور الخير (13) الشاملة" فعالياتها بمحافظة الوادي الجديد مساء اليوم والتي انطلقت السبت الماضي، تحت رعاية الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، لتوفير خدماتها الشاملة لأهالي واحتيّ الخارجة والداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

وأعلن الدكتور أحمد راشد المتحدث الرسمي، أن جهود القافلة الطبية أسفرت عن توقيع الكشف على (4322) حالة من أهالي واحتيّ الخارجة والداخلة والمناطق المُحيطة بهما في مُختلف التخصصات الطبية خلال فترة تواجدها بالمحافظة، مع صرف العلاج لهم من صيدلية القافلة بالمجان، بالإضافة إلى إجراء (31) عملية جراحية، وكذلك تحويل (35) حالة لاستكمال العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية اللازمة بمستشفيات جامعة المنصورة، كما أسفرت في مجال الطب البيطري عن إجراء الفحوصات اللازمة وتوقيع الكشف على عدد (265) من الأبقار والجاموس، و (21) رأس من الأغنام والماعز، و (150) من الطيور، و (1000) من الدواجن، و(20) من الأرانب، وذلك على مدار أيام عمل القافلة بالمحافظة، بالإضافة إلى تقديم الإرشادات والتوعية للمربيين.

كذلك أشار "راشد" إلى جهود فريق مركز رعاية وتنمية الطفولة والتي أسفرت عن تنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية لأكثر من (685) طفل حيث تم تنظيم ورش عمل حول كيفية انتاج المقالم والشنط بالجوخ، كيفية صناعة الألعاب الورقية، انتاج الاكسسوارات، ألعاب الفك والتركيب الابتكاربه ودومينو الأشكال، انتاج الأشكال والمجسمات من العصيان الخشبية الملونة، بالإضافة إلى الرسم على الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على الأطفال.

ومن جانبه أثنى الدكتور محمود المليجي على أعضاء وطاقم القافلة نظير المُشاركة الفعالة والجهود العظيمة التي بذلوها، كما وجه الشكر الى اللواء محمد الزملوط – محافظ الوادي الجديد، و الدكتورة حنان مجدي - نائب المحافظ، والدكتورة أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتور نبيل حنفى رئيس مركز ومدينة الداخلة، وجميع القيادات لدعمهم للقافلة طوال فترة تواجدها بالمحافظة، كما أكد على استمرار جامعة المنصورة في تقديم كل ما تملك من كوادر بشرية وإمكانيات لخدمة مدن وقرى الجمهورية وخاصة الحدودية منها.