القوى العاملة: تعيين 7878 شاباً وحل 182 شكوى بعد تسويتها ودياً بالقاهرة

كتبت آية دعبس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 7878 شاباً ، منهم ٥٤ من ذوى الهمم والعزيمة ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 22421 شاباً ، وتوفير 503 فرصة عمل ، واستخراج 1947 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 2038 رخصة مزاولة الحرفة .

وأشار الوزير، فى بيان، إلي أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 200 ترخيص جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 150 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال نوفمبر الماضي -أن المديرية تلقت 1795 شكوى، منها 182 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة 285 شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 198 شكوى ، وإحالة 639 شكوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص ، وتبقى 491 شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منح لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : 168 منحة مولود جديد بإجمالى 340 ألف جنيه ، و 71 منحة زواج بمبلغ 213 ألف جنيه ، و 29 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 58 ألف جنيه ، وصرف 4 منحة وفاة عامل لـ 4 أسر بإجمالى 40 ألف جنيه، فضلا عن صرف 4 آلاف جنيه لعمل عمليتن جراحية صغرى لعاملين ، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 655 ألف جنيه لـ 274 عاملاً من المسجلين .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 348 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 345 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 636 شكوى ، وتم تسوية 208 شكوى منها، وتبقي 428 شكوى تحت البحث والدراسة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 199 منشأة ، وإعادة التفتيش على 370 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 215 محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم بحث 10 شكاوى ، وعقد 13 ندوة توعية.