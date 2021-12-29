اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 7878 شاباً وحل 182 شكوى بعد تسويتها ودياً بالقاهرة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 07:47 ص
القوى العاملة: تعيين 7878 شاباً وحل 182 شكوى بعد تسويتها ودياً بالقاهرة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 7878  شاباً ، منهم ٥٤ من ذوى الهمم والعزيمة ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 22421 شاباً ، وتوفير 503 فرصة عمل ، واستخراج 1947 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 2038 رخصة مزاولة الحرفة .
 
وأشار الوزير،  فى بيان، إلي  أن المديرية  قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 200 ترخيص  جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ 150  أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .
 
وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره  للوزير عن  ما تم انجازه خلال نوفمبر  الماضي -أن المديرية تلقت 1795 شكوى، منها 182 شكوى تم تسويتها ودياً ، وتم إحالة  285  شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها ، كما تم حفظ 198 شكوى ، وإحالة 639 شكوى لجهات أخري طبقاً للاختصاص ،  وتبقى 491 شكوى تحت البحث والدراسة .
 
وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منح لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : 168 منحة مولود جديد بإجمالى 340 ألف جنيه ، و 71 منحة زواج بمبلغ 213 ألف جنيه ، و 29 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 58 ألف جنيه ، وصرف 4 منحة وفاة عامل لـ 4 أسر بإجمالى 40 ألف جنيه، فضلا عن صرف 4 آلاف جنيه لعمل عمليتن جراحية صغرى  لعاملين ،  ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 655 ألف جنيه لـ 274 عاملاً من المسجلين  .
 
أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 348 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 345 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 636 شكوى ، وتم تسوية 208 شكوى منها، وتبقي 428 شكوى تحت البحث والدراسة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 199 منشأة ، وإعادة التفتيش على 370 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير  215 محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم بحث 10 شكاوى ، وعقد 13 ندوة توعية.
 
 
 

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