اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: اليوم وصول جثمان المصرى المتوفى بالسعودية

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 07:43 ص
القوى العاملة: اليوم وصول جثمان المصرى المتوفى بالسعودية القوى العاملة
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يصل صباح اليوم جثمان الشاب المصرى أحمد عبد الحميد، ابن محافظة الفيوم المتوفى فى السعودية، وذلك على إحدى رحلات مصر للطيران، ويصل الجثمان برفقة أحد أقاربه ويدعى محمود مهدى حسين، حيث تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً بذلك من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى أنه طبقا لتوجيهاتكم تم نقل جثمان الشاب المصرى أحمد عبدالحميد عبدالكريم عبدالحميد المتوفى إثر أزمة قلبية على نفقة الدولة، وبذلك بعد أن ناشد أقارب الشاب المتوفى بتدخل الوزارة لشحن الجثمان إلى مصر على نفقة الدولة .

ونوه الملحق العمالى إلى أنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجى القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلى مصر.

وفى نفس السياق، قال عادل حنفى نائب رئيس اتحاد المصريين فى السعودية، إنه تمت صلاة الجنازة على الشاب المتوفى بمسجد المهينى بشمال الرياض أمس الثلاثاء بعد صلاة العصر ثم توجه الجثمان إلى مطار الملك خالد الدولى بالرياض تمهيداً لإنهاء إجراءات شحن الجثمان.

وكشف رئيس اتحاد المصريين فى السعودية عن أن وزير القوى العاملة الوزير محمد سعفان قام بالتواصل هاتفيا مع أهل المتوفى المقيمين بالرياض، حيث قدم لهم العزاء لأبناء الجالية الحاضرين صلاة الجنازة.

كما تقدم عادل حنفى نائب رئيس اتحاد المصريين فى السعودية بالشكر إلى جميع الجهات المعنية التى تكفلت بشحن جثمان الشاب المصرى المتوفى فى المملكة إلى مصر.

ونوه نائب رئيس اتحاد عام المصريين فى السعودية إلى أن الشاب المتوفى عمره 23 عاما، وتوفى بعد نقله إلى مستشفى الملك سلمان بالعاصمة "الرياض" بعد تعرضه لأزمة قلبية، وبعد إجراء محاولات لإنعاش قلبه انتعش لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة، لكن للأسف توقف القلب.

وذكر حنفى أن الشاب المتوفى من محافظة الفيوم وتحديدا من قرية تسمى أبو جندير فى مركز إطسا، وأنه بعد وفاة والده كان يعول والدته وشقيقيه وهما طالبين بكلية الهندسة، وشقيقته الطالبة بالصفة السادس الابتدائي.


القوى العاملة

القنصلية المصرية بالسعودية

المصريين العاملين بالسعودية

اتحاد المصريين في السعودية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير القوى العاملة: "حياة كريمة" ترفع المعاناة عن المواطن فى كافة المجالات

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 02:21 م

القوى العاملة: تعيين 2900 شاب وتحرير 178 محضراً لمنشآت مخالفة بالمنوفية

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 07:38 ص

القوى العاملة: نهتم بحقوق الموظف ومستحقاته.. وهذه مستجدات العامل المنتحر

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 11:28 م

بعد مناقشة 19 طلب إحاطة بشأن تعيينهم.. لجنة القوى العاملة بالنواب تطلب بيانا بحصر عدد حملة الماجستير والدكتوراة وأوائل الخريجين.. ونواب يقترحون الإعلان عن مسابقة للتعيين أو التعاقد معهم

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 01:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة