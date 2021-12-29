القوى العاملة: اليوم وصول جثمان المصرى المتوفى بالسعودية

كتبت آية دعبس

يصل صباح اليوم جثمان الشاب المصرى أحمد عبد الحميد، ابن محافظة الفيوم المتوفى فى السعودية، وذلك على إحدى رحلات مصر للطيران، ويصل الجثمان برفقة أحد أقاربه ويدعى محمود مهدى حسين، حيث تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريراً بذلك من الملحق العمالى أحمد رجائى رئيس مكتب التمثيل العمالى بالرياض، أشار فيه إلى أنه طبقا لتوجيهاتكم تم نقل جثمان الشاب المصرى أحمد عبدالحميد عبدالكريم عبدالحميد المتوفى إثر أزمة قلبية على نفقة الدولة، وبذلك بعد أن ناشد أقارب الشاب المتوفى بتدخل الوزارة لشحن الجثمان إلى مصر على نفقة الدولة .

ونوه الملحق العمالى إلى أنه تم التحرك السريع من جانب السفير طارق المليجى القنصل العام بالرياض بتكفل الدولة شحن الجثمان إلى مصر.

وفى نفس السياق، قال عادل حنفى نائب رئيس اتحاد المصريين فى السعودية، إنه تمت صلاة الجنازة على الشاب المتوفى بمسجد المهينى بشمال الرياض أمس الثلاثاء بعد صلاة العصر ثم توجه الجثمان إلى مطار الملك خالد الدولى بالرياض تمهيداً لإنهاء إجراءات شحن الجثمان.

وكشف رئيس اتحاد المصريين فى السعودية عن أن وزير القوى العاملة الوزير محمد سعفان قام بالتواصل هاتفيا مع أهل المتوفى المقيمين بالرياض، حيث قدم لهم العزاء لأبناء الجالية الحاضرين صلاة الجنازة.

كما تقدم عادل حنفى نائب رئيس اتحاد المصريين فى السعودية بالشكر إلى جميع الجهات المعنية التى تكفلت بشحن جثمان الشاب المصرى المتوفى فى المملكة إلى مصر.

ونوه نائب رئيس اتحاد عام المصريين فى السعودية إلى أن الشاب المتوفى عمره 23 عاما، وتوفى بعد نقله إلى مستشفى الملك سلمان بالعاصمة "الرياض" بعد تعرضه لأزمة قلبية، وبعد إجراء محاولات لإنعاش قلبه انتعش لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة، لكن للأسف توقف القلب.

وذكر حنفى أن الشاب المتوفى من محافظة الفيوم وتحديدا من قرية تسمى أبو جندير فى مركز إطسا، وأنه بعد وفاة والده كان يعول والدته وشقيقيه وهما طالبين بكلية الهندسة، وشقيقته الطالبة بالصفة السادس الابتدائي.