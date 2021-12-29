العراق: القبض على ستة إرهابيين فى نينوى شمال البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الثلاثاء، القبض على ستة إرهابيين في نينوى، خلال عملية نوعية جديدة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية.
وأوضحت الخلية ، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية ، أنه من خلال المتابعة ووفقاً لمعلومات دقيقة، تمكن رجال وكالة الاستخبارات العراقية من إلقاء القبض على 6 مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب من أسرة الإرهابي (أبو ليث الانصاري) المدعو طالب رضوان الحمدون الذي قاد الهجوم على نينوى وسقطت في يد الإرهابيين في منتصف عام 2014 ، وذلك في كمين محكم في منطقة ربيعة بمحافظة نينوى بشمال البلاد.
وأضاف البيان أن أحد الإرهابيين هارب من سجن مديرية الاستخبارات في محافظة نينوى،مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
يذكر أن القوات العراقية تشدد من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.
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