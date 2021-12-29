العراق: القبض على ستة إرهابيين فى نينوى شمال البلاد

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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، الثلاثاء، القبض على ستة إرهابيين في نينوى، خلال عملية نوعية جديدة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية.

وأوضحت الخلية ، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية ، أنه من خلال المتابعة ووفقاً لمعلومات دقيقة، تمكن رجال وكالة الاستخبارات العراقية من إلقاء القبض على 6 مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب من أسرة الإرهابي (أبو ليث الانصاري) المدعو طالب رضوان الحمدون الذي قاد الهجوم على نينوى وسقطت في يد الإرهابيين في منتصف عام 2014 ، وذلك في كمين محكم في منطقة ربيعة بمحافظة نينوى بشمال البلاد.

وأضاف البيان أن أحد الإرهابيين هارب من سجن مديرية الاستخبارات في محافظة نينوى،مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

يذكر أن القوات العراقية تشدد من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية في البلاد.