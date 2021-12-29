"الصحة" توصى بتأجيل تطعيم شلل الأطفال للمصابين بمرض الجديرى لحين الشفاء

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مرض الجديرى ينطبق عليه نفس شروط الأمراض الحادة، بمعنى أنه عند إصابة الطفل بالجديرى يجب تأجيل التطعيم بلقاح شلل الأطفال لحين الشفاء.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن مصر تشهد هذه الأيام فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان فى مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدة أنه تم مد الحملة لمدة يومين لاستقبال الأطفال الذين كان لهم موانع صحية على مدار الأيام الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن الوحدات الصحية ومكاتب الصحة توفر التطعيمات للأطفال المتخلفين عن أيام الحملة الرسمية.