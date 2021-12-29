الصحة توجه نصيحة مهمة لتجنب الإصابة بكورونا ومتحوراتها خلال احتفالات عيد الميلاد

كتب وليد عبد السلام

نصحت وزارة الصحة والسكان المواطنين خلال الاحتفال بالمناسبات والأعياد بتجنب التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة لمنع انتشار فيروس كورونا ومتحوره الجديد ( أوميكرون ).

وأكدت وزارة الصحة والسكان صرورة الحرص علي التطعيم بلقاح كورونا لكونه يحمى من الاصابة والعدوى خاصة المتحورات الجديدة وتابعت :يجب الحرص علي ارتداء الكمامة وتغيرها بشكل مستمر مع ترك مسافة بين الاشخاص المحيطين .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه ينبغي الحرص علي تطهير الاسطح المجاورة مع اتباع التدابير الاحترازية الكاملة قبل التواجد في التجمعات .

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف