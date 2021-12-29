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الصحة تطلق قافلة طبية بمحافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 10:45 ص
الصحة تطلق قافلة طبية بمحافظة الشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة قوافل طبية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية غدا الخميس وبعد غد الجمعة .
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل النساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل.
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بها تشمل محافظة الشرقية 
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.
 
 

الصحة

القوافل الطبية

الخدمات الطبية

الخدمات العلاجية

حياة كريمة

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