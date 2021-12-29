وأفادت الوزارة - حسبما ذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه تم تسجيل 302 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 480 ألفا و592 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 77 ألفا وحالتين.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 34 مليونا و251 ألفا و292 شخصا، وذلك بعدما تعافى 7 آلاف و347 شخصا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا فى الهند ارتفع إلى 781 حالة.

وذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية أنه تم رصد المتحور الجديدة في 21 ولاية، فيما تم تسجيل أكبر عدد إصابات بالمتحور الجديد في العاصمة نيودلهي حيث بلغ 283 حالة، يليها ولاية ماهاراشترا التي سجلت 167 حالة.

ومن المقرر أن يتم بدء إعطاء جرعات معززة للعاملين في المجال الطبي وأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما اعتبارا من 10 يناير المقبل، فيما ستبدأ التطعيمات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما اعتبارا من الثالث من يناير المقبل.