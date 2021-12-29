اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 07:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الصحة العالمية: تسونامى إصابات كورونا سيؤدى إلى انهيار القطاع الصحى

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 06:33 م
الصحة العالمية: تسونامى إصابات كورونا سيؤدى إلى انهيار القطاع الصحى الصحة العالمية -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت منظمة الصحة العالمية، إن تسونامى إصابات كورونا سيؤدي إلى انهيار القطاع الصحي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وأضافت منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفى: علينا الوصول إلى هدف تلقيح 70% من سكان كل دولة بحلول منتصف العام المقبل، موضحة أن اللقاحات ضرورية لتقليل الوفيات الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

 

وتابعت منظمة الصحة العالمية: نريد تسريع وتيرة توزيع اللقاحات المضادة لكورونا، موضحة أنه ينبغي تسريع وتيرة البحوث في مجال اللقاحات والعلاجات.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إنه يجب مراعاة التدابير الاحترازية في التواصل لمنع تفشي الوباء.


الصحه العالميه

كورونا

اوميكرون

إصابات

اخر الاخبار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة