"الشباب والرياضة" بالغربية تنظم احتفالية لذوى الهمم بزفتى ضمن "حياة كريمة"

الغربية - عادل ضرة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية "الإدارة العامة للشباب" احتفالية خاصة لذوى الهمم والقدرات الخاصة، بمركز شباب زفتى ضمن مبادرة حياة كريمة، تحت إشراف يسرى الديب وكيل المديرية للشباب القائم بأعمال مدير المديرية، وبحضور الدكتور محمد سعفان مدير الإدارة العامة للشباب، عادل عبد الحليم مدير إدارة شباب زفتى.

وتضمن الحفل يوم ترفيهى لذوى الهمم بمركز شباب مدينة زفتى وألعاب رياضية وعرائس غنائية، كما تم الرسم على أوجه الأطفال وعمل مسابقات رياضية "شد الحبل وكراسى موسيقيه وسباق جرى وغيرها من المسابقات"، واختتم اليوم بحفل غنائى لفريق موسيقى وكورال طلائع موهوبين زفتي.

من جانبه، قال يسرى الديب القائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية فى تصريح صحفى إن الحكومة بكافة مؤسساتها تحرص على إدماج ذوى القدرات والهمم مع أقرانهم من نشء مصر وشبابها فى مختلف القطاعات وجميع المحافظات.

وأضاف أن ذوى الهمم قادرون على المشاركة فى مختلف الجوانب الاجتماعية، وهو تعبير صادق عن المكانة التى وصلت إليها الدولة المصرية ورسالة واضحة يعبر عنها هذا التقليد السنوى لمدى النجاح والتقدم فى شأن دمج ورعاية وتمكين ذوى القدرات والهمم، مؤكداً أن هذه الإحتفالية خير دليل على بذل الجهد والعطاء مع أسرهم وكافة المؤسسات التربوية والتدريبية والتأهيلية المعنية وذلك فى شتى المجالات.