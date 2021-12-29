السجن سنة لمحامين مع إيقاف التنفيذ و5 سنوات لآخرين لتزوير محررات رسمية بالدقهلية..لايف

الدقهلية شريف الديب

قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن سنة لاثنين من المحامين مع ايقاف التنفيذ ، والسجن 5 سنوات لاثنين هاربين فى قضية تزوير وتلاعب فى محرارت رسمية وتوكيلات.

وقد صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي رئيس المحكمة ، وعضوية المستشار إيهاب عادل مهنا ، والمستشار وليد محمد حسنى الديب رئيس، والمستشار محمد حسن عاشور، وأمانة سر محمد عبدالهادي أبو زيد،ومحمد طة محمد.



وتعود أحداث القضية ، لقيام مقاول 50 سنة هارب، ومحاميين مقيمين ببندر ميت غمر، ومتعهد كافتريات مقيم بجسر السويس القاهرة، وذلك لأنهم فى عام 2017 بدائرة قسم ميت غمر بمحافظة الدقهلية، لاتهامهم جميعا اشتركوا بطريقى الاتفاق والمساعدة ، مع أخرين حسن النية موظفين عموميين والمختصين بتقارير المعارضة والأستئناف والمعارضة الاستئنافيه بنيابة مركز ميت غمر ، فى ارتكاب تزوير فى ثلاث محررات رسمية، وهى تقارير المعارضة والأستئناف والمعارضة الاستئنافيه فى الجنحة رقم 952 لسنة 2017 جنح مركز ميت غمر والمستأنفة برقم 14871 لسنة 2017 مستأنف المنصورة، وكان ذلك بأن أمد الأول المتهم الثانى التوكيل الرقم 1458 لسنة 2015 توثيق أوليلة والثابت به وكالته عن المجنى عليه السيد م ع فمثل المتهم الثانى أمام الموظفين المختصين، بتقارير المعارضة والأستئناف والمعارضة الاستئنافيه ، ووقع باسمه فى تلك التقارير وجعله صورة واقعه مزورة فى صورة واقعه صحيحة ، وهى رغبة المجنى عليه فى اتخاذ الإجراءات القانونية وهى التقرير بالمعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافيه فى القضية سالفة الذكر، ووجهت النيابة استعمال المحررات المزورة مع علمهم بأنها مزورة وتمكنوا من الاستحصال على حكما نهائيا باتا ضد المجنى عليه .