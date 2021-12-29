السجن المشدد 10 سنوات لكهربائى سيارات شرع فى قتل أب ونجله لسرقتهما بالصف

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار علي عرفان، بمعاقبة كهربائي سيارات بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة الشروع في قتل أب ونجله حال سرقة سيارتهما بمدينة الصف في الجيزة.

صدر القرار برئاسة المستشار علي عرفان عبد الوهاب، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي و خالد عبد الرحمن سالم، وأمانة سر ياسر عبدالعاطي و عبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهم " ح.م"، كهربائي سيارات، تهمة الشروع في سرقة السيارة المملوكة للمجني عليه ونجله، وكان ذلك بالطريق العدم وبطريق الإكراه الواقع عليهما خال إحرازه أداه استخدم في الاعتداء على الأشخاص، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو استغاثتهما بقاطني المنطقة وساكنيها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرع المتهم في قتل المجني عليه ونجله حال ارتكابه محل الاتهام السابق، حال قيادته للسيارة ملك الأول برعونة حيث تشبث بها الثاني ليحول دون تمكنه من سرقتها، فتعمد صدمه بأحد حوائط العقارات، كما زاد من سرعته ليصدم المجني عليه الأول ليحدث لهما الإصابات التي وردت بتقرير الطب الشرعي، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو تداركهما بالعلاج.

كما أحدث بالسيارة ملك المجني عليهما أضرار عمداً، وحاز أداة تستخدم في الاعتداء على الأخرين.