الدولة تنجح فى توفير حافلات لنقل المواطنين وطلاب المدارس بمناطق شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، أن تم توفير 20 حافلة لتشغيلها لخدمة نقل المواطنين وطلاب المدارس، موضحا أن الحافلات مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتم تسلمها ووضع خطوط السير الخاصة بالسيارات لصالح المدرسين والطلبة والمواطنين ، حيث سيتم ركوب الطلبة مجانًا في جميع خطوط السير، وتخفيض تعريفة الركوب للمدرسين بنسبة 50 % من التعريفة الرسمية و40% نسبة التخفيض للمواطنين.

ولفت المحافظ إلي انشاء كيان لتشغيل الحافلات علي أن يكون مقره مدينة الحسنة، وتعيين مدير تنفيذي له وتزويده بعدد من السائقين والفنيين"ميكانيكي-كهربائي" والإداريين والمحصلين.

قال المحافظ أن خطوط سير الحافلات ستكون "الحسنة/القسيمة"، "الحسنة/الجفجافة" "العريش/الحسنة"،"الحسنة/العريش"،"العريش/نخل"،"نخل/العريش"، "العريش/أم شيحان"، "العريش/الشيخ زويد"، "العريش الروضة"، "الروضة/العريش".

وأوضح بيان لمحافظة شمال سيناء أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت 20 حافلة جديدة محلية الصنع لمحافظة شمال سيناء، تبلغ قيمتها 1.8 مليون دولار، أي ما يعادل 28.4 مليون جنيه، وصول أفراد المجتمع في وسط سيناء إلى أماكن العمل والتجارة والمنشآت التعليمية والخدمات الحكومية، والحافلات ستدعم أكثر من 6400 طالب وطالبة في جميع أنحاء محافظة شمال سيناء لتمكين الشباب، وتحديدا الفتيات، على مواصلة تعليمهم الثانوي، كما سيتم استخدام الحافلات لنقل السكان ممن يعيشون في وسط سيناء إلى المدن الساحلية الكبيرة حيث تتوافر فرص العمل والخدمات الحكومية والتجارة بشكل أكثر سهولة.