الخارجية الإماراتية: إعفاء المواطنين من الحصول على تأشيرة للدخول إلى طاجيكستان

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أعلنت دولة الإمارت العربية المتحدة إعفاء مواطنيها حملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة الدخول إلى طاجيكستان، والبقاء فيها لمدة تصل إلى 90 يوماً في كل زيارة، ابتداءً من الأول من يناير المقبل.

وأوضح وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد عبدالله حميد بالهول - في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الثلاثاء - أن قرار الإعفاء يعكس قوة العلاقات بين البلدين، والتي تأسست على روح التفاهم والاحترام المتبادل والرغبة في تطوير هذه العلاقات الثنائية، بما يعكس طموحات وتوجهات قيادتي البلدين ويخدم الأهداف والمصالح المشتركة.

وأضاف أن هذه الخطوة تندرج في سياق الجهود الدبلوماسية والقنصلية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي والرامية لتعزيز مكانة الإمارات على المستوى العالمي.. لافتا إلى أن تقديم خدمات قنصلية متميزة لإسعاد مواطني الدولة يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة.