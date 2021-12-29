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"التموين": افتتاح 100 فرع لمشروع جمعيتى بقرى حياة كريمة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 03:50 م
"التموين": افتتاح 100 فرع لمشروع جمعيتى بقرى حياة كريمة الدكتور على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتاح 100 فرع لمشروع جمعيتى في قرى حياة كريمة حتى الآن، كما سيتم معاينة جميع الطلبات التى تلقتها الوزارة، ضمن المرحلة الرابعة للمشروع، وسيتم بدء المعاينات اعتبازا من شهر يناير وحتى مارس المقبل، بهدف توفير السلع الغذائية من خلال زيادة منافذ التوزيع.
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، ما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
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وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.

التموبن

مشروع جمعيتى

مشروع حياة كريمة

وزير التموين

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