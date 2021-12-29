اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:51 م
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التأمينات تشكل لجانا لتيسير صرف معاشات يناير

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 01:00 م
التأمينات تشكل لجانا لتيسير صرف معاشات يناير معاشات يناير
كتب مدحت وهبة

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تشكل  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعىُ  لجان لتيسير صرف  المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2022 اعتبارا من السبت المقبل اول الشهر من ماكينات الصرف الالى حيث سيتزامن الصرف قبل الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

ويواصل بنك ناصر الاجتماعىُ برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ  فى صرف  معاشات ديسمبر، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة مع  التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية .

كما يتم   تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك  بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

كانت وزارة التضامن الاجتماعىُ، قد شكلت لجان لمتابعة صرف معاشات ديسمبر من بنك ناصر الاجتماعىُ وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، حيث تم الصرف وفقا بشكل منتظم لأصحاب المعاشات، وكذلك المستفيدين من المعاشات.


التضامن

صرف معاشات يناير

صرف المعاشات

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