جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، خلال مكالمة هاتفية اتفق خلالها الوزيران على أهمية تعزيز الدعم المنسق بين الحلفاء والشركاء لفرض التبعات والتكاليف التي تترتب حال استمرار عدوان روسيا ضد أوكرانيا.



ومن جانبها، كتبت تروس - في تغريدة عبر موقع /تويتر/ للتواصل الاجتماعي عقب مكالمتها الهاتفية مع بلينكن - أنهما اتفقا على أن "أي تدخل روسي في أوكرانيا سيكون خطأ استراتيجيا كبيرا، وستكون له عواقب قاسية".



وأكد الوزيران وحدة موقف الناتو ومجموعة السبع الكبار بشأن دعم أوكرانيا و"ضرورة انخراط روسيا في مفاوضات مع احترام السيادة" الأوكرانية.