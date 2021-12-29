وقال مصدر في الجهات المختصة لوكالة الأنباء السورية (سانا) إنه بعد المتابعة الدقيقة ونصب الكمائن على الشريط الحدودي المتاخم للأراضي الأردنية تم إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة تقدر بنحو مئات الكيلوجرامات من الحشيش وعشرات الآلاف من حبوب الكبتاجون كانت معدة للتهريب إلى الأردن.

وأضاف المصدر إنه تم القبض على عدد من المهربين فيما لاذ آخرون بالفرار والعمل جار لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للقضاء المختص.