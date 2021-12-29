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الأرصاد: نشاط للرياح وأمطار بالسواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:00 ص
الأرصاد: نشاط للرياح وأمطار بالسواحل الشمالية.. والصغرى بالقاهرة 11 درجة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأربعاء استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة.

 


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