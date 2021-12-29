افتتاح رئاسى لـ"14" مشروعا قوميا فى قطاعات متنوعة بالمنيا.. تعرف عليها

المنيا -حسن عبد الغفار

أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة فى تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدى للإرهاب الأسود، وذلك خلال 7 سنوات، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى فى جميع ربوع مصر بوجه عام، وفى محافظة المنيا على وجه الخصوص.

وأضاف محافظ المنيا أن عام 2021 شهد افتتاح رئاسى لعدد من المشروعات القومية الكبرى على أرض المحافظة، كما شهد العام، استكمال إنجاز العديد من المشروعات التى تم البدء فيها السنوات الماضية.

وأوضح محافظ المنيا أن المحافظة شهدت افتتاحا رئاسيا لـ "14" مشروعا من المشروعات القومية الكبرى، والتى تم الانتهاء منها فى عدة قطاعات منها، (الطرق والنقل، الإسكان، الصحة، ومياه الشرب والصرف الصحي، والكهرباء، وتطوير العشوائيات)، لافتا إلى أن تلك المشروعات ستمثل نقلة حضارية كبيرة لأهالى المحافظة.

ويتقدم محافظ المنيا، بجزيل الشكر لرئيس الجمهورية، على تخصيص تلك المشروعات الكبرى للمحافظة، وافتتاح عدد كبير منها فى عدة قطاعات حيوية، مما سيكون لها الدور فى إحداث طفرة تنموية شاملة فى المحافظة.

وأكد المحافظ أن الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية، حققت إنجازات غير مسبوقة فى جميع النواحى التنموية بكافة ربوع البلاد، ساهمت فى التمهيد لبدء حقبة جديدة فى تاريخ مصر الحديث وهى مرحلة "الجمهورية الجديدة".

وتضم تلك المشروعات، فى قطاع المياه والصرف الصحي، افتتاح محطة وشبكات مياه شرب مدينة أبو قرقاص، تشغيل جزئى بطاقة 102 / 204 ألف م3/يوم، كما شملت الافتتاحات، افتتاح توسعات محطة معالجة صرف صحى العدوة، لرفع الطاقة من 2 إلى 10آلاف م3/يوم بتكلفة 33 مليون جنيه، وكذلك محطة معالجة الصرف الصحى (ثنائية وثلاثية) بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا (مرحلة أولى) بمدينة المنيا الجديدة.

وفى قطاع الطرق والنقل، تم افتتاح محور سمالوط على نهر النيل، بطول 24كم / عرض 21م، يشتمل على 47 عملاً صناعيًا منها عدد 30 كوبرى كود 09، 24 / 17 نفق وبربخ لتفادى التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف، ويعمل على تنمية وخدمة العديد من المناطق أهمها مناطق الاستصلاح الزراعى غرب المنيا، ومصنع الأسمنت ومحاجر الرخام ومحاجر الطوب الحجرى شرق النيل، بتكلفة مليارو875 مليون جنيه.

كما شهد "رئيس الجمهورية"، افتتاح الطريق الصحراوى الغربي، امتداد القاهرة – المنيا بمسافة 230 كم متر، بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من الطريق الصحراوى الغربى من القاهرة حتى المنيا، حيث شملت الاعمال، تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتى للشاحنات يضم 3 حارات فى اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرسانى يضم حارتين فى اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و 16 نفقا.

وفى قطاع الصحة، تم افتتاح 3 مستشفيات، وهى مستشفى سمالوط التخصصي، والمقام على مساحة 9630 م2 وكذلك مستشفى ملوى التخصصي، على مساحة 28.9 ألف متر مربع، وتتكون من 151 سريرًا، الى جانب مستشفى ديرمواس المركزي، وتتكون المستشفى من مبنى رئيسى بعدد 4 أدوار ومبنى عيادات بعدد 3 أدوار ومبانى قوى وخزان.

كما شملت الافتتاحات فى قطاع الصحة، افتتاح مستشفى الكبد والجهاز الهضمى بجامعة المنيا، ويتكون من 5 أدوار بسعة إجمالية 203 سرير منهم 44 سرير رعاية، 28 سرير عناية فائقة، قسم جراحة عامة، قسم المناظير، قسم الباطنة والكبد.

وفى قطاع تطوير العشوائيات، تم افتتاح تطوير منطقة مدينة العمال بحى أبوهلال جنوب مدينة المنيا، بإنشاء عدد 10 عمارات سكنية بعدد 218 وحدة سكنية وعدد 44 محل تجاري، وإنشاء مسجد + المرافق (مياه / صرف صحى / كهرباء / غاز طبيعى / رصف).

فى قطاع الصناعة، تم افتتاح مجمع الصناعات بالمنطقة الصناعية، بالمطاهره شرق النيل، على مساحة 19 فدان حيث يضم 68 وحدة صناعية بتكلفة 284 مليون جنيه، وتبلغ مساحة الوحدات الصغيرة 432 متر مربع بينما الوحدات الكبيرة 790 متر مربع، وتصل إلى مساحة 800 متر مربع.

وفى قطاع الكهرباء، تم افتتاح مركز التحكم الإقليمى بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، لخدمة خمس محافظات (المنيا، بنى سويف، الفيوم، أسيوط، الوادى الجديد)، ضمن مشروع تطوير مراكز التحكم فى الطاقة بالمنطقة الجنوبية، والمتضمن إحلال مركز التحكم الإقليمى القائم بنجع حمادى بمنطقة كهرباء مصر العليا، وإقامة مركز تحكم إقليمى جديد بسمالوط بمنطقة كهرباء مصر الوسطى، من خلال تعاون مشترك بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)، ويتحكم المركز فى (106) محطة للجهود ( 132 ك ف / 66 ك ف / 33 ك ف ) ، وينتج عن هذا المشروع تطوير شبكة الاتصالات القائمة وزيادة موثوقيتها لربط كافة المحطات بمراكز التحكمات الإقليمية فى الدولة.

وفى قطاع الإسكان، تم افتتاح 22 عمارة (جنة 1) بعدد 528 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمدينة المنيا الجديدة، بمساحات من 100م2 إلى 150م2، والمشروع محاط بسور وبوابات للأمن، يضم حمام سباحة ومساحات خضراء، وجميع العمارات بها أسانسير، والعمارة الواحدة تتكون من أرضى + 5 أدوار متكررة، بالإضافة لافتتاح مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة المنيا الجديدة، بعدد 85 عمارة بإجمالى 2040 وحدة سكنية.