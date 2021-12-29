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احذروا.. تقلبات جوية من الخميس للأحد.. أمطار وثلوج وسيول وأمواج مرتفعة

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 09:32 ص
احذروا.. تقلبات جوية من الخميس للأحد.. أمطار وثلوج وسيول وأمواج مرتفعة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، تتعرض لها البلاد مع نهاية عام 2021 ، وبداية العام الميلادى الجديد 2022 ، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه  اعتبارا من غد الخميس 30 ديسمبر 2021 إلى الأحد 2 يناير 2022 حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث تسقط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتتعرض البلاد لأمطار غزيرة ورعدية مع تساقط حبات الثلج على بعض المناطق ، فضلا عن اضطراب بالملاحة البحرية ، وذلك تزامنا مع رأس السنة الجديدة.
 
طقس الخميس بداية عدم الاستقرار
 
- تتعرض البلاد لأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و شمال الوجه البحري على فترات متقطعه . 
 
 - أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى تمتد ليلا الى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعه
 
- نشـاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة .
 
طقس الجمعة والسبت ذروة عدم الاستقرار
 
- أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة 
 
- تشهد البلاد أيضا يومى الجمعة والسبت ، أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعه، ونشاط رياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد.
 
-  اضطراب الملاحة البحرية : على البحر المتوسط وسرعة الرياح ( 60 : 70 كم / س ) وارتفاع الموج ( 4 : 5 متر ) . 
 
 
 

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