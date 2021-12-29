اتحاد العمال مشيدا بأسبوع الصعيد: تطبيق لبرنامج "حياة كريمة" على أرض الواقع

كتبت آية دعبس

أكد النائب خالد عيش عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن فعاليات افتتاح مشروعات قومية جديدة في محافظات الصعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن "أسبوع الصعيد"، وتفقده مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما بمحافظة أسوان، وافتتاح مصنع " كيما 2 "، وزيارة محطة سكك حديد أسوان، وتدشين الوحدات المتحركة الجديدة بمختلف أنواعها من قاطرات وعربات السكك الحديدية، يُعَد إنجازا جديدا من الإنجازات التي تشهدها "الجمهورية الجديدة".

ولفت إلى أن تأكيد الرئيس وحرصه على حماية الصناعة الوطنية ، وإشراك القطاع الخاص في التنمية ، ودفاعه عن حقوق العمال ،وتبنيه لمطالبهم ، تطبيق على أرض الواقع لبرنامج "حياة كريمة"، وتنفيذ برنامج الرئيس نحو دولة قوية ورائدة في كافة المجالات الصناعية والسياحية والزراعية..

وقال عيش في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء إن ما تشهده الدولة المصرية خلال هذه الأيام من مشروعات عملاقة ، نهضة صناعية واقتصادية يحدث رغم التحديات الداخلية والخارجية وما يمر به العالم من ازمات خاصة أزمة كورونا، تأثيرها على كافة مناحي الحياة ،وهو ما يؤكد أيضا على استقرار الدولة المصرية وتلاحم ونسيجها الوطني وجبهتها الداخلية ، موضحا إن عمال مصر يثمنون هذه الافتتاحات التي تنعكس بالايجاب ليس على حقوقهم فقط بل على نهضة المجتمع وتطوره.