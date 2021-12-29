إيلون ماسك يبيع الدفعة الأخيرة من أسهم تسلا والقيمة الإجمالية 16 مليار دولار

كتبت: نهال أبو السعود

اتخذ الملياردير الأمريكي ايلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة سبيس اكس ومؤسس تسلا للسيارات الكهربائية قرارا بشان الدفعة الأخيرة من اسهم تسلا، حيث حول ماسك اكثر من 1.5 مليون خيار من المقرر ان تنتهي صلاحيتها في أغسطس 2022 الى اسهم وباع اكثر من 934 سهم لتغطية الضرائب المرتبطة بها.

وفقا لصحيفة وال ستريت جورنال، تخلي رئيس تسلا عن أكثر من 22.8 مليون خيار أسهم منذ أن بدأت الصفقات الشهر الماضي، ويمثل هذا الإجمالي جميع الخيارات المكتسبة التي كانت ستنتهي في العام المقبل ، والتي حصل عليها ماسك بموجب حزمة تعويضات عام 2012.

وبفضل هذه الصفقات ارتفعت حصة ماسك في تسلا من حوالي 170.5 مليون سهم إلى أكثر من 177 مليون سهم، ووصلت مبيعات الأسهم المجمعة خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى قيمة تزيد عن 16 مليار دولار، وترتبط المبيعات في الغالب بخطة استثمارية مجدولة وضعها ماسك في سبتمبر.

بعد وضع خطة الاستثمار، أجرى ماسك الشهر الماضي استطلاعًا لمستخدمي تويتر حول ما إذا كان يجب عليه بيع 10% من أسهمه في تسلا، وصوت الأشخاص على منصة وسائل التواصل الاجتماعي يؤيدون فكرة البيع وبدأ الرئيس التنفيذي في ممارسة خيارات أسهم Tesla وبيع الأسهم في الشركة في 8 نوفمبر.

باع ماسك حوالي 15.7 مليون سهم منذ ذلك الحين، ويعتمد عدد الأسهم التي تفي بتعهده بنسبة 10% على كيفية تحديد حصة ملكيته، وقال ماسك ، الذي حصل على تعويض من شركة تسلا الأسبوع الماضي على Twitter أنه "لا تزال هناك بضع شرائح متبقية ، لكنها أوشكت على الانتهاء".

يبلغ صافي ثروة ماسك حوالي 279 مليار دولار ، مما يجعله أغنى شخص في مؤشر بلومبرج للمليارديرات، كما قام ببيع بعض الأسهم في الأسابيع الأخيرة غير المتعلقة بخيارات الأسهم.