إنجازات قطاع الاتصالات 2021.. الأعلى نموًا فى الدولة بمعدل 16%

كتبت هبة السيد

- 100 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية بعد إضافة 65 خدمة حكومية جديدة خلال 2021



- تدريب 200 ألف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2021/2022



- ارتفاع قيمة الصادرات الرقمية إلى 4.5 مليار دولار



- استثمارات غير مسبوقة فى قطاع الشركات الناشئة فى مصر لتتضاعف من 190 مليون دولار فى عام 2021 إلى 465 مليون دولار فى 2021



- ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت فى مصر إلى 45.7 ميجابت/ث فى نوفمبر



- بدء تنفيذ مشروع لرفع كفاءة الانترنت فى مليون منزل بقرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة باستثمارات 5.8 مليار جنيه



- 20 ألف مبنى حكومى تم ربطهم بشبكة الألياف الضوئية فى إطار بناء مصر الرقمية بعد ربط 15 ألف مبنى حكومى بالشبكة خلال 2021



- اعتماد بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول باستثمارات 1.17 مليار دولار



- انشاء 200 مكتب بريد جديد وتطوير 1500 مكتب ليصل إجمالى المكاتب المطورة إلى 3130 مكتب بريد



- بدء الدراسة بجامعة مصر للمعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى 4 كليات متخصصة



- شراكات عالمية لمنح الماجستير فى المجالات التقنية الحديثة ضمن مبادرة بُناة مصر الرقمية



- إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعى لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية فى هذا المجال



- الإطلاق التجريبى لتطبيق "هدهد" المساعد الذكى للفلاح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى



- إطلاق منصة التقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل

حققت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال عام 2021 خطوات وثابة فى تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية والتى تهدف من خلالها إلى تبنى أحدث التكنولوجيا العالمية، ودعم الفكر الابتكارى لخلق مجتمع رقمى متكامل يتم من خلاله بناء الانسان المصرى، وتطوير قطاعات الدولة، وتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ارتفعت مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليحافظ على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا. وكان أبرز مؤشرات القطاع فى 2021 :-

- ارتفع معدل نمو القطاع ليصل إلى 16% فى 2020/2021 مقارنة بـ15.2% فى 2019/2020.

- ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى من 4.4% فى 2019/2020 إلى 5% فى العام المالى 2020/2021.

- نمت الصادرات الرقمية من 4.1 مليار دولار فى 2019/2020 إلى 4.5 مليار دولار فى 2020/2021.

- جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نمواً للشمول الرقمى وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة "رولاند بيرجر"Roland Berger .

- تقدم ترتيب مصر 43 مركزًا فى مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الالكترونية للهاتف المحمول الصادر عن الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA عن عام 2020 لتصبح فى المركز 36 بين 90 دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنة بالمركز 79 فى عام 2019 محققة بذلك أعلى نسبة نمو بالمؤشر على مستوى العالم.

- تقدم ترتيب مصر خمسة مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح فى المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق؛ كما احتلت المركز الرابع على مستوى الدول الإفريقية الواردة فى المؤشر وعددها 29 دولة؛ وذلك وفقا للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست.

- جاءت مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH لعام 2020.

- أبرزت العديد من التقارير الدولية ذائعة الصيت ومن ضمنها تقرير "ماجنيت، وتقرير "ديسرابت أفريقيا"، وتقرير ومضة، الجهود المبذولة من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و"إيتيدا" لوضع مصر فى مقدمة مشهد ريادة الأعمال عالميًا.

- صنف التقرير العالمى لبيئة الشركات الناشئة 2021GSER، القاهرة على النحو التالى:

1. احتلت المرتبة الأولى كأفضل النظم الإيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث وفرة المهارات بأجور تنافسية، وضمن أفضل 15 مدينة على مستوى العالم فى نفس المؤشر.

2. احتلت المرتبة الثانية للنظم الإيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمعرفة، حيث يقيس هذا المؤشر الإبداع من خلال النشاط البحثى وبراءات الاختراع.

3. احتلت المرتبة الثالثة للنظم الإيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث كلا من مناخ التمويل، وكفاءة المهارات والخبرة.

4. جاءت ضمن أفضل 5 نظم إيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث القيمة مقابل المال.

5. احتلت المرتبة الرابعة للنظم الإيكولوجية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأداء، ويقيس هذا المؤشر حجم وأداء النظام الإيكولوجى بناءً على القيمة التراكمية لشركات التكنولوجيا الناشئة من خلال عمليات الخروج والتمويل.

- احتلت القاهرة المرتبة الأولى فى قارة إفريقيا فى استراتيجيات جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك وفقًا لتقرير "مستقبل بيئة الأعمال التكنولوجية فى أفريقيا لعام 2021-2022" الصادر عن مؤسسة "FDI Intelligence" إف دى أى إنتليجينس، التابعة لصحيفة فاينانشال تايمز.

- حافظت مصر على مكانتها كمقصد رائد عالمى فى مجال خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد والخدمات العابرة للحدود؛ حيث جاءت مصر فى المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والمركز (15) على مستوى العالم فى "مؤشر مواقع الخدمات العالمية" الصادر عن مؤسسة "كيرني" الاستشارية العالمية لعام 2021.

التحول الرقمى:-

استكملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشروعاتها لبناء مصر الرقمية من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة لرقمنة الخدمات الحكومية، وتحقيق التحول الرقمى فى كافة القطاعات.

وكان أبرز ما تم إنجازه خلال 2021:-

- إطلاق 65 خدمة حكومية جديدة على منصة مصر الرقمية ليصل الإجمالى الى قرابة 100 خدمة رقمية وإتاحتها من خلال منافذ متعددة بخلاف المنصة وهى البريد المصرى، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول، مع توفير وسائل سداد متعددة للدفع الإلكترونى.

- بلغ عدد المواطنين المسجلين على منصة مصر الرقمية 4.2 مليون مواطن؛ حيث تم إجراء 14 مليون معاملة على المنصة.

- الإطلاق الرسمى لمنصة التقاضى الإلكترونى للمحاكم الاقتصادية بالتعاون مع وزارة العدل والتى ستسهم فى إنجاز إجراءات التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية، والتيسير على المتعاملين والتخفيف عنهم من عبء الحضور إلى مقر المحاكم، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف عملية التقاضى، والحد من التداول الورقى، فضلا عن التسهيل على الشركات والمتقاضيين من أصحاب الشركات خارج مصر.

- الإطلاق التجريبى لخدمات التحول الرقمى فى القطاع الزراعى بالتعاون مع وزارة الزراعة.

- منح تراخيص جديدة من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لمزاولة نشاط خدمات التوقيع الإلكترونى لشركتين جديدتين فى مصر دعمًا لجهود التحول الرقمى وتحقيق استراتيجية مصر الرقمية، وربط الخدمات الحكومية بالقطاعين الخاص والمدنى، وهو الأمر الذى يستلزم التوسع فى منظومة التوقيع الإلكترونى على مستوى الجمهورية.

- تقديم برنامج جديد للتوقيع الإلكترونى لتطبيق نظام التسجيل المُسبق للشحنات ACI بمصلحة الجمارك المصرية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى، وكذلك تقديم تطبيق جديد للتوقيع الإلكترونى لتنفيذ منظومة «الإيصال الإلكترونى» بمصلحة الضرائب ليخدم أكثر من 3500 دافع للضرائب من خلال تقديم أكثر من 7 مليون إيصال إلكترونى مُوقع.

بناء القدرات الرقمية

شهد عام 2021 زيادة أعداد المتدربين ومضاعفة موازنة التدريب التقنى من 148 ألف متدرب بميزانية 400 مليون جنيه فى 2020، الى مستهدف تدريب 200 ألف متدرب بميزانية 1.1 مليار جنيه خلال العام المالى 2021/2022.

كما تم التشغيل التجريبى لعدد 2 مركز ابداع مصر الرقمية والتشغيل الفعلى لعدد ٥ ليصل الإجمالى إلى 7 مراكز، فيما جارى العمل على انشاء 9 أخرون بتكلفة اجمالية للمرحلتين 1.5 مليار جنيه وذلك فى إطار خطة تستهدف انشاء مركز فى كل محافظة بهدف إتاحة التدريب التقنى ورعاية الابداع بما تشمله من معسكرات العصف الذهنى، وحاضنات ومسرعات أعمال للشركات، مع تدريب للقائمين على هذه الشركات، وإقامة محافل للتشبيك بينهم والمستثمرين.

وكان أبرز ما تم إنجازه فى محور بناء القدرات الرقمية خلال عام 2021 ما يلى:-

- افتتاح المركز المصرى الإفريقى للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات التابع للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية؛ والذى يهدف إلى تنمية قدرات منظمى الاتصالات والهيئات ذات الصلة بأفريقيا.

- إطلاق أكاديمية دعم نظم المعلومات والتحول الرقمى لضمان استدامة أعمال التحول الرقمي، وتطويع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخلق نموذج عمل جديد داخل المؤسسات الحكومية، وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بتلك الوحدات، وتحسين الأداء الحكومي.

- إنشاء ٥ مدارس جديدة للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم للوصول لإجمالى ٦ مدارس. وهى أول مدرسة ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهدف إلى إعداد جيل من العمالة الفنية القادر على المنافسة فى سوق العمل.

- التعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية فى إطلاق منحة متقدمة لبناء قدرات عدد 1000 من شباب الخريجين لإعدادهم لوظائف المستقبل فى التحول الرقمى مثل: الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات وإدارة عمليات الحوسبة السحابية والبرمجة المتقدمة وإدارة قواعد البيانات.

- الشراكة مع شركة أمازون ويب سرفيسز العالمية (AWS) فى إطلاق منحة لبناء قدرات 500 شاب متخصص فى مجالات علوم البيانات والبيانات الضخمة.

- دعم التطوير المؤسسى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى (الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، والأقصر، وأسوان)، وبدء تنفيذ برتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية بشأن التطوير المؤسسى والتحول الرقمى لها.

- دعم التطوير المؤسسي لمنظومة العدالة وإنفاذ القانون بمختلف الجهات والهيئات القضائية ومؤسسات إنفاذ القانون والجهات الرقابية (المحكمة الدستورية العليا، ومحكمة النقض، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، والنيابة العامة، والنيابة الإدارية، والرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، ووزارة العدل، ومديريات أمن الجيزة والإسكندرية والإسماعيلية.. ).

- قدم قطاع التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدعم الفنى والتدريبى اللازم لاستحداث وتفعيل وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة.

- كما قام القطاع بتدريب 49929 من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ويشمل ذلك المنتقلين الى العاصمة الإدارية الجديدة، والعاملين بوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي، بالإضافة إلى العاملين غير المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، والعاملين بالمحافظات والمديريات التابعة لها، والعاملين القائمين على تنفيذ مستهدفات المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة".

- تم رفع الوعى الرقمى وتعزيز المعارف والمهارات الرقمية لنحو 68449 من المواطنين بالقرى المستهدفة بالمشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى أصحاب مراكز الخدمات الحكومية والعاملين بها، وكذلك المواطنين المستفيدين من البرامج والمبادرات التي يتم تنفيذها لنشر الثقافة الرقمية وتحقيق الشمول الرقمي والمالي للمواطنين للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج.

- قام معهد تكنولوجيا المعلومات بتخريج أكثر من 6000 متدرب فى المجالات المطلوبة لمهن المستقبل ومنها انترنت الأشياء، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، والأنظمة المدمجة، وروبوتات الأعمال، والفنون الرقمية، وبلغت نسبة التشغيل من خريجى المعهد نحو 85%.

- بلغ عدد المستفيدين من المحتوى التدريبى عبر المنصة الرقمية للمعهد للتعلم الإلكترونى "مهارة تك" نحو 300 ألف مستفيد.

- استطاع خريجى مبادرة "شغلك من بيتك" تحقيق إيرادات بما يقرب من 100 ألف دولار من خلال المبادرة.

- عقد معهد تكنولوجيا المعلومات عدة شراكات هذا العام كان أبرزها: -

 انضمام المعهد إلى برنامج أمازون ويب سيرفيسز (AWS Academy) وذلك لإتاحة المحتوى التدريبى الخاص بتكنولوجيا الحوسبة السحابية.

 اعتماد المعهد كأول مركز تدريبى معتمد لشركة آبل العالمية على مستوى أفريقيا.

 شراكة أكاديمية مع شركة يونيريال Unreal ليصبح المعهد أول شريك أكاديمى لـUnreal Engine فى مصر فى برنامجهم Unreal Academic Partner (UAP) بهدف تدريب مبرمجى وفنانى الألعاب الإلكترونية فى أكاديمية تطوير الألعاب على استخدام أدوات Unreal Engine لإنتاج الألعاب الإلكترونية والفن التفاعلى الرقمي.

 شراكة مع شركة رد هات العالمية RedHat فى مجال البرمجيات مفتوحة المصدر وتقنياتها التى يتبناها المعهد فى كافة أكاديمياته مثل تحليل البيانات وتطوير البرمجيات واختبار الأنظمة؛ حيث حصل أكثر من 60 متدرب على شهادات الشركة المعتمدة، إلى جانب إتاحة المحتوى التعليمى الخاص بالشركة على المنصة الإلكترونية للمعهد.

 شراكة مع شركة Fortinet الرائدة فى حلول الأمن السيبرانى والتى أثمرت عن تقديم برامج تدريبية مشتركة فى أمن المعلومات.

- قام المعهد القومى للاتصالات بتوقيع مجموعه من البروتوكولات واتفاقيات تعاون مع وزارات وهيئات وجامعات وشركات عالمية عاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- كان أبرز ما أنجزه المعهد القومى للاتصالات مايلى:-

 تنفيذ مجموعه من ورش العمل والندوات للتعريف بأحدث التكنولوجيات للشباب والعاملين بالقطاع.

 تدريب عدد 20612 متدرب فى مجال تكنولوجيا الاتصالات، وكان من أبرز البرامج التدريبية التى نفذها المعهد برنامج تدريب متخصص فى مجال إنشاء وتشغيل وصيانة شبكات الألياف الضوئية، ومبادرة شباب مصر الرقمية للخريجين والمجندين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وB-Secure ، ووظيفة تك، والتدريب على تكنولوجيات VMware، والتدريب الصيفى للطلاب.

 تنفيذ مشروع لعمل قياسات محطات التليفون المحمول للشركات المقدمة لخدمات التليفون المحمول فى مصر.

 تصنيع لوحات الدوائر المطبوعة من خلال معمل الدوائر المطبوعة الالكترونية والمجهز بأحدث التقنيات التكنولوجية فى هذا المجال. حيث تم تصنيع إجمالى عدد 2380 دائرة مطبوعة.

- قدمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات التدريب لعدد 162 الف متدرب من خلال المبادرات والبرامج التى تنفذها ومن أبرزها رواد تكنولوجيا المستقبل، ومستقبلنا .. رقمى؛ فيما ساهمت فى خلق 22 ألف وظيفة جديدة.

- أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 329 لسنة 2021 بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "جامعة مصر للمعلوماتية"، ويكون مقرها مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتم تشكيل مجلس أمناء الجامعة مصر برئاسة السيد المستشار/ عدلى منصور رئيس جمهورية مصر العربية السابق. واستقبلت الجامعة أول دفعة طلاب فى أكتوبر فى أربع كليات هي: كلية علوم الحاسب والمعلومات، وكلية الهندسة، وكلية تكنولوجيا الأعمال، وكلية الفنون الرقمية والتصميم.

- بدأت الدراسة فى مبادرة بناة مصر الرقمية فى الفصل الدراسى ربيع 2021 فى أول فبراير؛ حيث تهدف المبادرة إلى منح درجة الماجستير المهنى فى إحدى التخصصات التالية: علوم البيانات والذكاء الاصطناعى، والأمن السيبراني، وعلوم الروبوتات والأتمتة، والفن المعمارى الرقمى والفنون الرقمية، والتكنولوجيا المالية وذلك بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة. وشهد عام 2021 ما يلى :-

 عقد شراكات جديدة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المطورة للتكنولوجيا العاملة فى مصر وهم "اى بى ام"، و"سيسكو" ، و"فى ام وير" ؛ و"مايكروسوفت"، و"امازون ويب سيرفيسز"، ودِل تكنولوجيز، وفودافون مصر، وكاسبرسكى، وهواوى تكنولوجيز وذلك بهدف صقل المهارات التقنية للطلاب الملتحقين بالمبادرة، وتوفير فرص متميزة للتدريب المهنى، ومنح شهادات معتمدة.

 توقيع اتفاقية تعاون لتقديم درجة ماجستير مهنى من جامعة أوتاوا الكندية فى الهندسة الكهربية والحاسبات فى مسارات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات والروبوتات وانترنت الاشياء والأمن السيبراني.

 توقيع اتفاقية تعاون لمنح درجة الماجستير فى الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات من جامعة بوهانج للعلوم والتكنولوجيا الكوريةPOSTECH ؛ التى تعد الأولى فى أسيا والثالثة على العالم فى الجامعات ذات السعة الأقل من ٥ الاف طالب ومن أفضل مائة جامعة على مستوى العالم.

 توقيع اتفاق تعاون لتقديم ماجستير العلوم فى علوم البيانات والذكاء الاصطناعى من جامعة كوينز الكندية التى تحتل المرتبة الخامسة عالميًا والأولى فى كندا فى التصنيف العالمى للجامعات التى تعمل على تعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

الذكاء الاصطناعى

- إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعى تحت مظلة المجلس الوطنى للذكاء الاصطناعى لتكون البوابة الرسمية لجمهورية مصر العربية فى مجال الذكاء الاصطناعى؛ حيث تضم المنصة الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، وكافة الفعاليات والأخبار والتفاصيل الخاصة بمشروعات الذكاء الاصطناعى فى مصر، وكذلك برامج بناء القدرات التى تقدمها الجهات المختلفة والإنجازات التى تحققها مصر فى هذا المجال، فضلاً عن إتاحة الفرصة لتبادل الآراء والخبرات بين جميع المعنيين سواء من القطاع الحكومى أو القطاع الخاص والأكاديميين والشركات الناشئة حول موضوعات الذكاء الاصطناعى بشكل عام.

- الإطلاق التجريبى لتطبيق "هدهد" المساعد الذكى للفلاح باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين من خلال توفير محتوى إرشادى رقمى حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.

- إطلاق تطبيق للتنقيب عن المعرفة (knowledge mining) باستخدام الذكاء الاصطناعى لمتحف البريد المصري، يقوم ببناء فهرس معرفى لمقتنيات المتحف واشتقاق معلومات حول كل محتوى باستخدام خوارزميات التعلم الآلى لتسهيل تجربة زوار المتحف وتحديد العناصر والمعلومات التى تفيد الباحثين والمهتمين فى المجال.

- إطلاق تطبيق مساعد افتراضى لزوار متحف البريد المصرى لتسهيل الوصول للكثير من المعلومات حول المتحف ومقتنياته والرد على استفسارات الزوار دون الحاجة للتواصل مع طاقم المتحف.

- توقيع إعلان نوايا مع وزارة الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسية بهدف تعزيز التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعي.

- توقيع اتفاقية "أمم الذكاء الاصطناعى AI Nations Agreement" مع شركة "انفيديا" NVidia والتى تعد الاتفاقية الأولى من نوعها التى توقعها الشركة مع دولة عربية أو إفريقية. وتم بموجبها تنظيم معسكر تدريبى للطلبة والخريجين على استخدام الذكاء الاصطناعى فى المجالات العلمية شارك فيه أكثر من 280 متدرب، وهو يعد المعسكر الأكبر من نوعه على مستوى العالم.

- توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "تالس" THALES لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعى والمدن الذكية، إلى جانب التعاون فى مجال دعم الابتكار وبناء القدرات المحلية وريادة الأعمال فى مجال الذكاء الاصطناعي، وإجراء بحوث مشتركة حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

- توقيع اتفاقية توأمة مع مركز "الذكاء الاصطناعى سنغافورة" بجامعة سنغافورة الوطنية لإقامة شراكات فى مجالات نشر الوعى العام حول الذكاء الاصطناعى لدى المواطنين من كافة فئات المجتمع، ونقل المعرفة عن طريق إقامة مركز تميز للذكاء الاصطناعى فى الحكومة المصرية يتم فيه تنفيذ المشروعات بأحدث الأساليب العالمية بالإضافة إلى تدريب الخريجين وموظفى الحكومة تدريبا عمليا على تنفيذ تطبيقات حقيقية فى الذكاء الاصطناعي.

- تم تدريب 100 موظف حكومة من الخبراء فى مجالات مختلفة كالزراعة والصحة والصناعة والتخطيط والرى وغيرها على أساسيات الذكاء الاصطناعى بالاتفاق مع شركة "تيراداتا " Teradata لتمكينهم من التعرف على المشكلات التى يمكن للذكاء الاصطناعى أن يقوم بحلها فى مجالاتهم المختلفة.

- تم تنظيم هاكاثون للذكاء الاصطناعى للطلاب والخريجين بالتعاون مع شركة ديل تكنولوجيز بهدف المساهمة فى تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن عوادم المركبات باستخدام الأفكار الإبداعية للشباب.

- تم تنفيذ برنامج لإعداد الكوادر الأكاديمية فى خمس جامعات مصرية لتمكينهم من تدريس المواد الخاصة بالذكاء الاصطناعى بالتعاون مع شركة Dell.

- تم تنفيذ برنامج مشترك مع جامعة عين شمس لإعداد الطلاب لسوق العمل عن طريق تنفيذ مشروعات تطبيقية فى الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات.

- تقود مصر فريق العمل العربى المعنى بالذكاء الاصطناعى التابع لجامعة الدول العربية، والذى يعكف على وضع استراتيجية عربية موحدة للذكاء الاصطناعي.

- شاركت مصر فى اجتماعات الخبراء الحكومية الدولية لمناقشة مسودة توصية بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك المؤتمر العام الـ41 لليونسكو، والذى تم فيه اعتماد توصية أخلاقيات الذكاء الاصطناعي. وكان قد تم اختيار مصر لمنصب نائب رئيس فريق الخبراء الدولى التابع لليونسكو والمكلف بإعداد مسودة أول وثيقة دولية تتعلق بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

- شاركت مصر بفاعلية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD فى صياغة وثيقة التوصيات الخاصة بالذكاء الاصطناعى والتى تتضمن المبادئ التوجيهية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعى ومنها بناء القدرات والحوكمة والمسئولية والإنسانية والشفافية وغيرها من المبادئ الهامة؛ لتصبح مصر أول دولة عربية وافريقية تنضم رسميا للدول المقرة بالوثيقة.

تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات:-

- قدمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الدعم لأكثر من 1400 شركة عاملة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى. كما قامت الهيئة بتنفيذ عدد من الأنشطة لتنمية الصناعة كان أبرزها:-

 إطلاق برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات عن عائدات صادرات عامين متتاليين؛ حيث تم صرف 70 مليون جنيه استفاد منها 131 شركة عن عائدات صادرات 2019 ومن المنتظر صرف مساندة تصديرية عن عائدات صادرات 2020 لباقى الشركات.

 الإعلان عن فوز 16 شركة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بتنفيذ 15 مشروع للتحول الرقمى بالجهات الحكومية بقيمة تزيد عن 43.5 مليون جنيه؛ وذلك ضمن مبادرة "فرصتنا...رقمية".

 التعاون مع الشركات والمؤسسات العالمية الفعالة فى نظام بيئة الاعمال والابتكار لتعزيز النظام البيئى المحلى للشركات الناشئة مثل جامعة MIT .

 تنفيذ العديد من المبادرات التى من شأنها مساعدة الشركات الناشئة المحلية على اختراق الأسواق الخارجية، ورعاية العديد من الفاعليات ومنها معرض "ويب ساميت" بالبرتغال وهو أكبر معرض تكنولوجى فى العالم، ومؤتمر 4YFN بمدينة برشلونة، وكذلك مؤتمر Hangout with VCs لتشبيك الشركات المصرية الناشئة الواعدة فى مجال التكنولوجيا مع مجموعة من المستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر من مختلف البلدان حيث يعتبر الملتقى غير مسبوق فى المنطقة، وذلك بالتعاون مع شركة The Next Web العالمية.

 الانتهاء من وضع وصياغة استراتيجية طموحة بالتعاون مع شركة "إيرنست أند يونج" الاستشارية العالمية والتى تستهدف زيادة حجم الصادرات الرقمية من منتجات وخدمات التعهيد العابرة للحدود بنحو ثلاثة أضعاف خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك لأول مرة منذ عام 2010 نهاية تنفيذ الاستراتيجية السابقة.

 إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية بالتعاون مع الشركات العالمية ومؤسسات تعليم اللغات المعتمدة لصقل المهارات اللغوية والشخصية للكوادر الشابة لتلبية احتياجات الشركات فى مجال تصدير خدمات التعهيد من الكوادر المؤهلة لغوياً مع التركيز على المحافظات الأكثر احتياجًا.

 المشاركة فى تنظيم واستقطاب أبرز الفاعليات الدولية المتخصصة فى التكنولوجيات البازغة مثل الذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية والمدن الذكية بحضور أكثر من 35 متحدث وخبير عالمى و25 ألف متخصص.

- قام مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بوضع إطار التحول الرقمى واعتماده لعدد 27 جامعة مصرية حكومية وتدريب 37 من القيادات المختصة، كما قام بوضع إطار وبنية مرجعية قياسية فى "التحول الرقمى فى صناعة البرمجيات DX4SW لتطوير الشركات المحلية فى هذا المجال وتقييم 25 شركة لتعزيز تنافسيتهم.

- كما قام المركز بتوفير شهادات اعتماد نموذج استحقاق الجودة المدمج CMMI لشركات البرمجيات الصغيرة والمتوسطة لعدد 26 شركة عالمية ومحلية حيث تمكنت خدمات المركز العابرة للحدود من اعتماد وتقييم 24 شركة صينية وشركة سعودية وأخرى مصرية بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات والتقييم فى تقنيات هندسة البرمجيات وإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات إلى حوالى 56 شركة برمجيات.

دعم الابتكار التكنولوجى وريادة الأعمال

- نمو حجم الاستثمارات فى الشركات الناشئة فى مصر من 190 مليون دولار فى عام 2020 إلى 465 مليون دولار فى 2021، فى ضوء النمو الذى يشهده قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة والذى ساهم فى انشاء 335 شركة ناشئة جديدة خلال 2021.

- ازدياد ثقة المستثمر الأجنبى وصناديق رأس المال المخاطر العالمية فى مناخ ريادة الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة المصرية حيث تشير احصائيات عام 2021 إلى أن عدد المستثمرين فى قطاع الشركات الناشئة المصرية بلغ نحو 122 مستثمر حيث تمثل الاستثمارات الأجنبية نسبة 60% من إجمالى الاستثمارات وصفقات التمويل.

- الاستمرار فى دعم وتشجيع رائدات الأعمال من خلال برنامج "هى رائدة" لعام 2021، وتوجيه وتدريب السيدات والفتيات على منهجيات ومفاهيم إدارة ومتابعة المشروعات والأعمال الناشئة لبدء رحلتهن فى مجال ريادة الأعمال التكنولوجية حيث تم دعم 300 سيدة أعمال فى المراحل المبكرة لمشروعاتهن الريادية خلال العام الجارى بما يمثل 60% زيادة فى المستفيدات من البرنامج مقارنة بإجمالى عدد رائدات الأعمال المستفيدة فى النسخ الثلاث الماضية من البرنامج (500 رائدة أعمال فى الفترة من 2018 حتى 2020)."

- الانتهاء من تنفيذ مبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية التى أطلقها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى نوفمبر 2018 خلال فعاليات منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ؛ حيث شارك فى المبادرة 22 دولة افريقية ونتج عنها بناء قدرات 10 آلاف شاب مصرى وإفريقى فى 30 مسار تعليمى، بالإضافة إلى دعم إنشاء 100 شركة إفريقية ناشئة فى مجالات تطوير التطبيقات والألعاب والرقمية.

- الانتهاء من وضع وصياغة استراتيجية خمسية شاملة بالتعاون مع شركة "ديلويت" وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتعظيم الاستفادة من قطاع الشركات الناشئة ووضع منظومة متكاملة للإبداع التكنولوجى وتحسين بيئة ريادة الأعمال من خلال تشبيك الحلول المبتكرة بالطلب المحلى والإقليمى والعالمى وجذب المزيد من صناديق رأس مال المخاطر للاستثمار فى مصر.

- توقيع اتفاقية بين "إيتيدا" وشركة "بلاج أند بلاى " Plug and Play الرائدة عالميًا فى مجال تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها؛ لإقامة شراكة استراتيجية بين الجانبين بهدف تعزيز نمو قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة بمصر.

- دعم مشروع زيوس الذى يستهدف تصميم وتطوير أول أنظمة تحكم ودفع محلية الصنع لأتوبيس النقل العام الكهربائى لشركة برايت سكايز.

- عقد فاعليات ماراثون ابتكار الذى نظمه مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" فى مراكز ابداع مصر الرقمية فى ست جامعات حكومية هى (المنصورة، والمنوفية، والمنيا، وجنوب الوادى بقنا، وأسوان، وقناة السويس بالإسماعيلية)، وكذلك فى معامل مبادرة مصر تصنع الالكترونيات EME فى محافظات (القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط).

- تخريج الدورتين الأولى والثانية من مبادرة "منصة إطلاق الشركات الناشئة Startup Launchpad" لبناء قدرات رواد الأعمال وتعزيز نمو الشركات الناشئة وبالأخص بالمحافظات بالشراكة مع الجامعة الأمريكية كعضو فى برنامج كلية Babson العالمية.

- تعاون ثلاثى بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ومركز تحديث الصناعة وشركة سيمنز مصر لإنشاء أول مركز إبداع فى الجيل الصناعى الرابع بمدينة المعرفة فى العاصمة الإدارية الجديدة يتم من خلاله تبنى تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمى فى الصناعة المحلية.

صناعة الالكترونيات :-

- التعاقد مع شركة "سامسونج" العالمية لإنشاء مصنع فى بنى سويف باستثمارات 30 مليون دولار لتصنيع " التابلت" التعليمى، ويُسهم المصنع فى توفير فرص عمل ‏لأكثر من 500 شخص، ويتضمن التعاقد كذلك تدريب 1000 فنى على أحدث التقنيات، ومن المخطط الانتهاء من إنشاء مصنع التابلت الجديد وبدء تصنيع التابلت فى مارس 2022.

- قدمت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات تمويل ودعم لمشروعات من خلال مبادرة "مصر تصنع الإلكترونيات EME بحوافز لمدة 3 أعوام فى مدينة المعرفة، للنهوض بصناعة وتصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة فى مصر وجعلها أحد أهم الدعائم الأساسية لنمو الاقتصاد المصري.

- تقديم برنامج تدريبى جديد لتصميم وصناعة الإلكترونيات لتدريب 3100 متدرب محترف على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بمراكز الأبداع والمعامل المتخصصة.

البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة خدمات الاتصالات:

- ربط 15 ألف مبنى حكومى بشبكة الالياف الضوئية ليصل إجمالى المبانى التى تم ربطها بهذه الشبكة نحو 20 ألف مبنى حكومى من مستهدف 33 ألف مبنى حكومي.

- ارتفاع متوسط سرعة الانترنت الثابت من 6.5 ميجابت/ث فى يناير 2019 إلى45.7 ميجابت/ث فى نوفمبر 2021 لتصبح مصر فى المركز الرابع على مستوى أفريقيا مقارنة بالمركز الأربعين فى يناير 2019.

- توقيع عقد بين الشركة المصرية للاتصالات، وهيئة قناة السويس، بالتنسيق مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، لإنشاء مسار جديد لكابلات الألياف الضوئية لخدمات الإنترنت بين البحر الأحمر والبحر المتوسط عبر طريق المرشدين.

- تقدم الترتيب الدولى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات 54 مركزًا ليحتل المركز 41 بين 193 دولة، مقارنًة بالمركز 95 فى عام 2019، كما احتل الجهاز المركز الثانى على مستوى أفريقيا، مقارنًة بالمركز 19 فى عام 2019.

- حصل الجهاز على شهادة الأيزو 9001 فى نظام إدارة الجودة المؤسسية لتنظيم خدمات الاتصالات بالسوق المصرى.

- قام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بجهود عديدة بهدف نشر وتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، واتخاذ الإجراءات لضمان تحقيق الحوكمة والشفافية وحرية المنافسة وكان أبرزها:-

 البدء فى إجراءات رفع كفاءة خدمات الاتصالات الأساسية بشبه جزيرة سيناء، وذلك من خلال تمويل انشاء وتشغيل محطات التليفون المحمول لـــ30 منطقة عمرانية و4 طرق حيوية بأطوال تصل إلى 112 كيلو متر، كما تم البدء فى إجراءات تغطية خمس طرق استراتيجية بخدمات الهاتف المحمول.

 اعتماد بدء العمل بالترددات الجديدة لخدمات الهاتف المحمول فى الحيز الترددى 2600 بتقنية TDD بحجم 40 ميجاهرتز من إجمالى حزمة الترددات التى حصلت على حق استخدامها شركات (فودافون مصر – اتصالات مصر – الشركة المصرية للاتصالات) باستثمارات تقدر بــ 1.170 مليار دولار.

 قام الجهاز باعتماد انشاء وتشغيل2000 محطة محمول جديدة خلال عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 80% مقارنة بالعام 2020.

 الإعلان عن قواعد جديدة لتنظيم عمليات التنقل بين مقدمى خدمات الانترنت الثابت لتصبح خلال 72 ساعة بدون تحمل المستخدم أى تكاليف إضافية لعملية التنقل.

 إصدار تعليمات لشركات الاتصالات العاملة بالسوق المصرى بإتاحة إجراءات التعاقد على خدمات الإنترنت المنزلى وخدمات التليفون الثابت من المنزل للمستخدمين من كبار السن فوق سن الـ 60 عامًا مجانًا دون أية رسوم إضافية ودون الحاجة للتوجه لأفرع الشركات.

 إطلاق تطبيق My NTRA التفاعلى بهدف تسهيل الحصول على خدمات الاتصالات الأساسية لمستخدمى المحمول من أفراد وشركات. ويُعد من التطبيقات الرائدة عالميًا من حيث عدد الخدمات المقدمة وتكاملها للمستخدم النهائي.

 اعتماد الإطار التنظيمى لإنشاء مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية. والذى يستهدف استقطاب شركات مراكز البيانات العملاقة لسوق الاتصالات المصري.

 اعتماد استخدام خدمة المكالمات الصوتية من خلال تكنولوجيا الجيل الرابع وهو ما يسمى بتقنية VoLTE وذلك لأول مرة فى سوق الاتصالات المصري.

 مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقى شكاوى مستخدمى خدمات الاتصالات على رقم 155 ومد فترة العمل لتقليل الفترة الزمنية للانتظار لتلقى الشكوى.

 إطلاق خدمة تلقى الشكاوى وحلها بلغة الإشارة للمستخدمين من الأشخاص ذوى الإعاقة. كما أقر الجهاز إتاحة خط محمول جديد للمستخدمين من الأشخاص ذوى الإعاقة، بخصم 50% على الباقة الشهرية.

 إلزام الشركات مقدمى خدمات الإنترنت الثابت فى السوق المصرى بضرورة إعلام المستخدمين بحجم استهلاك الباقة المتعاقد عليها. وكذلك إخطار المستخدم بأية خصومات أو مديونيات.

المشاركة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ عدد من المشروعات فى إطار مشاركتها فى المرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" وذلك بهدف رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى ونشر الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلى بما يعزز الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية وتمكين المواطنين من الاستخدام الفعال لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ وذلك من خلال العمل حاليا وفقا لأربعة محاور وهى ربط القرى بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة خدمات الإنترنت لمليون منزل بكلفة تصل إلى نحو 5.8 مليار جنيه، والعمل على تطوير عدد 906 منفذ بريدى وتطوير عدد 11 منفذ توزيع وتزويد المكاتب بماكينات الصارف الآلى، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات من خلال تزويد القرى بمحطات شبكات المحمول بعدد الف برج تشاركى، فضلا عن محو الامية الرقمية وبناء القدرات فى مجال التكنولوجيا، والتمكين الاقتصادى الرقمى لأهالى القرى.

البريد المصرى

تنفذ الهيئة القومية للبريد استراتيجية للتطوير الشامل لمكاتب البريد من حيث الشكل والمضمون؛ فى إطار الدور الحيوى الذى يقوم به البريد كأحد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية، وأحد الركائز الداعمة لتنفيذ خطة الدولة لتحقيق الشمول المالى. وكان أبرز ما تحقق خلال عام 2021:-

- فوز مصر ممثلة فى البريد المصرى بعضوية مجلسى الادارة والاستثمار البريدى لمدة أربع سنوات فى الانتخابات التى أجراها اتحاد البريد العالمى خلال دورته السابعة والعشرين بأبيدجان.

- انشاء 200 مكتب بريد جديد ليصل اجمالى مكاتب البريد نحو 4200 مكتب، كما تم تطوير 1500 مكتب بريد ليصل إجمالى المكاتب المطورة نحو 3130 مكتب بريد.

- تجهيز 49 سيارة متنقلة مجهزة بأحدث النظم التكنولوجية ليصل إجمالى عدد السيارات المتنقلة إلى 89 سيارة وذلك لتأدية جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية المقدمة من البريد المصرى للمواطنين وذلك فى إطار تنفيذ خطة البريد المصرى للتوسع فى المنافذ البريدية.

- افتتاح مركز مراقبة وتشغيل الخدمات الذى يهدف إلى متابعة ومراقبة أداء جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة القومية للبريد للمواطنين، والاكتشاف المبكر لجميع الأعطال الطارئة على الشبكات فى جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية ومراكز البيانات فور حدوثها وتوفير حلول استباقية لها.

- تم البدء فى تنفيذ خطة لتطوير المكاتب التاريخية للحفاظ على تراثها المعمارى ورفع كفاءتها فى ضوء امتلاك البريد المصرى لعدد من المكاتب التاريخية التى تنتشر فى العديد من محافظات الجمهورية وبعضها يعود تاريخه إلى عام 1870؛ حيث تم افتتاح مكتب بريد "أسوان فرعى" "البوستة القديمة" بمحافظة أسوان بعد تطوير وترميم المبنى الآثرى بخامات صديقة للبيئة وبرؤية مبتكرة للحفاظ على معالمه المعمارية والزخرفية بالإضافة الى تزويده بأحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية للمواطنين.

التنمية المجتمعية الرقمية وتطويع التكنولوجيا للوصول إلى مجتمع دامج لكافة فئاته

- توريد 150 وحدة للتشخيص عن بعد لوزارة الصحة وجارى تركيبهم فى المناطق المخصصة وذلك بعد الانتهاء من دراسات المتابعة والتقييم للمرحلة السابقة. وقد تم تشخيص عدد 3500 حتى الآن ومن المنتظر أن تتضاعف هذه الأرقام بصورة كبيرة بعد تركيب الوحدات.

- بلغ عدد مستفيدات مبادرة "قدوة تك" نحو 1510 سيدة؛ حيث تهدف المبادرة إلى تمكين السيدات باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال التدريب المكثف لتأهيلهم لإنشاء مشروعات ريادة الاعمال. ولقد تم إدراج المشروع بين أفضل خمسة مشاريع فى فئة الريادة والشركات الصغيرة والمتوسطة فى جائزة Equals in Tech بعد التنافس مع 155 مشروعًا.

- إطلاق المنصة الإلكترونية للشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى؛ حيث تربط الشبكة الأشخاص ذوى الاعاقة بفرص التدريب والتوظيف وفقا للمناطق السكنية ونوع الإعاقة والمؤهل لتسهيل فرص التدريب ومقابلات العمل دون الحاجة الى التنقل الى مناطق بعيدة.

- فى إطار مشروع تفعيل دور نوادى تكنولوجيا المعلومات على إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكافة فئات المجتمع لسد الفجوة الرقمية؛ تم تدريب 7928 مستفيد وتأهيل 280 مدرب. بالإضافة الى تطوير 18 نادى ضمن استراتيجية بناء القدرات المؤسسية للمشروع.

- فى إطار جهود المركز التنافسى للتعلم الإلكترونى لتعزيز ثقافة التعلم الإلكتروني؛ قام المركز بتطوير وإنتاج 5 محتويات إلكترونية. كما تم تدريب 638 مستفيد على تكنولوجيا التعلم الإلكتروني، بالإضافة الى تدريب 1010 من خلال برامج تدريب الشبكة القومية لمراكز التعلم الالكتروني. ومن خلال الشبكة القومية لمراكز التعلم الالكتروني، تم اعتماد 20 مركز تعلم الكترونى جديد بالإضافة الى اعتماد 33 محاضر جديد و22 موظف إداري.

- تزايد اعداد المشاركة المجتمعية على منصة كنانة اونلاين والتى تهدف إلى تعزيز المعرفة المجتمعية والوعى بموضوعات اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة؛ حيث بلغت المشاركات المجتمعية من المواطنين على المنصة قرابة 39 ألف مشاركة. وبلغ عدد المواقع النشطة التى تم انشائها على المنصة من قبل الافراد والمؤسسات 455 موقع.

- اختيار مشروع "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية المجتمعية الشاملة فى مجال الزراعة الذى تنفذه وزارة الاتصالات لاستخدام تكنولوجيا المعلومات ضمن أفضل خمسة مشروعات رائدة فى مسابقة جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات WSIS .

- قامت الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة بتقديم ما يزيد عن 15 ندوة أونلاين وهى ندوات توعوية تستهدف إثراء الوعى العام بالتقنيات المستخدمة فى إنتاج التكنولوجيات المساعدة المختلفة والاستخدامات والاحتياجات التكنولوجية لمختلف الإعاقات حيث تستهدف الندوات الأشخاص ذوى الإعاقة والقائمين على رعايتهم وكذلك المطورين ورواد الأعمال وأصحاب الابتكارات فى مجال التكنولوجيات المساعدة بالإضافة لجميع المهتمين وأصحاب المصلحة. وتهدف الندوات لتحفيز البحث والتطوير فى مجال التكنولوجيات المساعدة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وقد تضمنت الندوات مواضيع متعلقة بتقنيات الواقع الافتراضى والتكاملى، والذكاء الاصطناعى، ودور التكنولوجيا فى تنمية مهارات ومواجهة تحديات تغذية ذوى متلازمة داون، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وصعوبات التعلم، وغيرها.

- تجديد البروتوكول الموقع بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتربية والتعليم لاستكمال التعاون لتدريب عدد مستهدف 100 ألف معلم من وزارة التربية والتعليم وكذلك الدعم التكنولوجى لعدد 1600 مدرسة بالإضافة إلى العمل على توفير الإتاحة التكنولوجية وبعض التكنولوجيات المساعدة لتذليل العملية التعليمية للأشخاص ذوى الإعاقة.

- نظمت الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الاعاقة هاكاثون الشركات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، وذلك ضمن أنشطة البرنامج التأهيلى لاحتضان ودعم قطاع ريادة الأعمال والبحث والتطوير للتكنولوجيات المساعدة لدعم وتمكين الأشخاص ذوى الاعاقة.

- تم تخريج ما يقرب من 100 متدرب من طلاب الجامعات وحديثى التخرج من كليات الهندسة وعلوم الحاسب من مختلف المحافظات وذلك ضمن فعاليات منحة التدريب الصيفى على تطوير التكنولوجيات المساعدة والتى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال الاكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الاعاقة بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

- تنفيذ تدريب توعوى لعدد 6200 من الاشخاص ذوى الإعاقة السمعية وأسرهم وذلك من خلال كوبونات تصدرها شركة إلمنتور فى إطار اتفاق تعاون بين الوزارة ومؤسسة اتصالات مصر للتنمية.

- تدشين مكتبة الكترونية لإصدارات دايزى بموقع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوى الإعاقة البصرية من خلال مشروع "تحسين شمول الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال تحسين الوصول إلى المعلومات" DAISY .

- تدريب أكثر من 140 من العاملين بوزارة التضامن ودور الرعاية التابعين لوزارة التضامن لتأهليهم للأشرف على معامل الكمبيوتر المزمع تجهيزها بتلك الدور والبالغ عددهم بالمرحلة الاولى نحو 50 دار وسوف يتم استكمال التدريب لتغطية العدد المستهدف تدعيمه من الدور والمقدر بـ 150 دار وذلك من خلال بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعى بشأن التطوير التكنولوجى لمؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الأيتام، والإتاحة التكنولوجية لخدمات وزارة التضامن الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة.

الأمن السيبراني

- إعداد استراتيجية وطنية جديدة للأمن السيبرانى (2022-2026) والتى تهدف إلى تأمين البنية التحتية للاتصالات والمعلومات بشكل متكامل لتوفير البيئة الآمنة لمختلف القطاعات لتقديم الخدمات الإلكترونية المتكاملة، بالإضافة إلى توحيد الرؤى الوطنية من أجل التصدى للهجمات السيبرانية، وتعزيز الوعى المجتمعى والمؤسسى بالأمن السيبرانى، والارتقاء بالبحث العلمى وتعزيز الابتكار، وجارى العمل على الانتهاء من اعداد الاستراتيجية واعتمادها من المجلس الاعلى للأمن السيبراني.

التشريعات الداعمة لحوكمة البيئة الرقمية

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدة حوارات مجتمعية مع شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية العاملة فى مصر ومشغلى المحمول والقطاعات المعنية بتطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية فى إطار حرص الوزارة على التوعية واجراء لقاءات نقاشية لكافة البنود الخاصة بأحكام القانون وسبل تطبيقها من خلال اجراءات ميسرة تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون المقرر اصدارها خلال الفترة المقبلة.

الـعـلاقــات الــدولــيــة

شهد عام 2021 نشاطا كبيرا للتعاون الدولى على صعيد الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف فتح مجالات التعاون الثنائى أمام مصر للاستفادة من الدول المتقدمة تكنولوجيا ونقل الخبرات إلى الدول الأقل تقدما، فضلا عن جذب الاستثمارات الأجنبية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى، بالإضافة الى تعزيز تواجد ومواقف مصر فى المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، والتأكيد على التقدم الملموس الذى يشهده القطاع وعكس السياسة الخارجية للدولة فى هذه المنظمات بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية والجهات السيادية.

ولقد شهد عام 2021 تكثيف التعاون الثنائى ليصل إلى التعاون مع 52 دولة، فضلا عن التعاون مع 29 منظمة. وكان من أبرز ما تم إنجازه على المستوى الثنائي:

- تنظيم زيارات على مستوى وزارى ومستوى الخبراء وكبار مسئولين من نيجيريا، وكوت ديفوار، والكونغو الديمقراطية، والسودان، والأردن، والعراق، وليبيا، واليمن، روسيا.

- تعزيز التعاون الفنى مع عدد من الدول منها المانيا واليابان

- تنظيم زيارة الى دولة استونيا للتعرف على تجربة متكاملة ورائدة فى مجال التحول الرقمى على مستوى الحكومة ومستوى تقديم خدمات للمواطن.

- تنظيم زيارة الى معرض ومؤتمر جايتكس واكسبو دبى حيث تم عقد لقاءات مع شركاء وشركات عالمية فضلا عن تقديم عرض تفصيلى عن القطاع وفرصه الاستثمارية.

ومن أبرز ما تم إنجازه على المستوى المتعدد الأطراف المشاركة الرأسية الفاعلة فى عدد من المنظمات الأممية وهيئاتها فضلا عن التواجد الفاعل فى عدد من المنظمات المتخصصة غير التابعة للأمم المتحدة فضلا عن المنظمات التجارية وبالأخص الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فضلا عن الاتحاد الدولى للاتصالات:

- تم انتخاب مصر لرئاسة المكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات لمدة عامين (2021 – 2022)

- ترأست مصـر اجتماع الدورة العادية (48) والدورة العادية (49) للمكتب التنفيذى لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات الذى تنظمه الأمانة الفنية لجامعة الدول العربية وعقدت فعالياته عبر الفيديوكونفرنس.

- ترأس السيد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدورة (25) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.

- تم تنسيق ودعم وتنظيم تأسيس المجموعة العربية للذكاء الاصطناعى تحت مظلة مجلس وزراء الاتصالات العرب حيث تم الخروج برؤية لاستراتيجية عربية موحدة للذكاء الاصطناعي.

- العمل بالتعاون مع جامعة الدول العربية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا لصياغة الاستراتيجية العربية للتحول الرقمى.

- وعلى المستوى الافريقى، ترأس الاجتماع الوزارى للمكتب التنفيذى اللجنة الفنية المتخصصة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الأفريقى فى يوليو 2021، كما ترأست مصر اجتماع الخبراء فى أكتوبر 2021 وتم اختيار مصر مقرر للجنة خلال المرحلة المقبلة.