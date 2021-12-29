وأوضحت المراكز الإفريقية -في بيان اليوم الأربعاء، بلوغ نسبة تحصين سكان إفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) إلى 8.8 في المائة فقط بينما تلقى نحو 13.14 في المائة جرعة واحدة فيما يؤشر على استمرار تباطؤ عملية التحصين.

وبشأن ظهور متحور (أوميكرون)، أوصت المراكز الإفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة بلدان القارة لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الامراض على القارة.