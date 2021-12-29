اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:35 م
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إصابة شخصين فى انهيار منزل من الطوب اللبن بقنا

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 02:20 م
إصابة شخصين فى انهيار منزل من الطوب اللبن بقنا حادث تصادم -أرشيفية
صابر سعيد

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أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، فى حادث انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية المصالحة بنجع حمادى شمال محافظة قنا، وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد إصابة شخصين فى حادث انهيار منزل من الطوب اللبن بقرية المصالحة في مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

 

كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وكان قد شهد طريق الشيخ حسين نقادة في قنا، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة ملاكي في ترعة جانبية بعد اختلال عجلة القيادة ونجاة سائقها.

 

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، يفيد انقلاب سيارة ملاكى بطريق الشيخ حسين في نقادة جنوب محافظة قنا، ونجاة قائدها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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